Maduro pidió renuncia de Almagro para evaluar retorno de Venezuela a la OEA

"Almagro lleva con Venezuela más de 15 derrotas, y más apabullante la que le acabamos de propinar a Luis Alamgro, debería renunciar a la OEA y permitir que los países nos ocupemos de recuperar y reorganizar la OEA, si es que fuera el caso", dijo el mandatario durante una rueda de prensa.



Desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado venezolano aseguró que esta sería "la única forma" que permitiría frenar el retiro de Venezuela del organismo, un proceso que se completará en el segundo trimestre de 2019.



"Yo pensaría en algún regreso, que Luis Almagro renuncie y Venezuela podría pensar su retorno a la OEA para un plan de reestructuración, reorganización, que respete la soberanía de los pueblos. Así lo declaro y así lo propongo", prosiguió.



Maduro adelantó que su Gobierno no reconocerá ninguna resolución que surja de la OEA, que esta semana celebró su Asamblea General en Cancún (México) y pretendió sin éxito aprobar una declaración sobre la crisis en Venezuela.



"Venezuela no vuelve a la OEA más nunca, más nunca entrará nadie de la OEA en este país (...) La OEA que se olvide de Venezuela, Almagro que se olvide de Venezuela, lo que debería estar pensando es en renunciar por inmoral, por fracasado", añadió.



Diez países de la Comunidad del Caribe (Caricom) prometieron votar a favor de una resolución sobre la crisis de Venezuela consensuada con el grupo de los 14, pero cuatro retiraron su respaldo en el último minuto, informaron a Efe fuentes diplomáticas.



Este fue el motivo por el que no se alcanzaron los 23 votos necesarios en la reunión de cancilleres celebrada el lunes en Cancún previa a la Asamblea General de la OEA, aunque al comienzo del encuentro los impulsores del encuentro anunciaron que tenían los apoyos para sacar adelante el texto.



El Gobierno venezolano ha ponderado esto como una victoria de la llamada revolución bolivariana y un fracaso de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una oleada de protestas, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 75 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.