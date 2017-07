Maduro pone cadenas de radio y televisión a servicio de campaña constituyente

EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy a los militantes chavistas "montar una poderosa maquinaria de movilización" para invitar a votar en las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente y puso al servicio de esta campaña las cadenas obligatorias de radio y televisión.



Maduro no explicó cómo serán usadas estas cadenas, aunque reiteró que no debe quedar plataforma informativa que no se use para explicar la importancia de esta Constituyente con la que se impulsará el cambio de la Carta Magna.



"Tenemos que dar la batalla en las redes sociales, dar la batalla en las calles, casa por casa, en los medios que yo he puesto a la disposición las cadenas nacionales y en las redes sociales", dijo Maduro en un acto con militantes chavistas a los que reiteró la urgencia de esta campaña, pues esta elección es el próximo día 30.



El presidente también hizo este comentario en cadena de radio y televisión, en un acto en el que pidió "montar una poderosa maquinaria de movilización para el voto popular, para la paz".



El artículo 67 de la Constitución venezolana establece regulaciones para las campañas políticas indicando que "no se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado".



"Hay que montar una poderosa maquinaria de movilización para el 30 de julio, la Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, concejos comunales", insistió el presidente.



Agregó que la Constituyente ubica a los venezolanos ante dos caminos, "el de la violencia, la guerra, el golpe de Estado y el intervencionismo" que asegura propone la oposición, y el de "paz, amor, unión y prosperidad" que dice representa la Asamblea Nacional Constituyente.



Hoy la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que impulsa para el 16 de julio un referéndum para que el pueblo elija "el futuro del país", en el que se planteará a los ciudadanos si rechazan o aprueban el proceso constituyente y se les llama a pronunciarse sobre la celebración de nuevas elecciones.



La tercera cuestión que se plantearía en esta consulta se refiere al papel que el pueblo demanda a los funcionarios y a las fuerzas armadas a la hora de "restituir el hilo constitucional" que, según la oposición, ha roto el Gobierno.



Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 85 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía.