Maduro urge a la oposición a un nuevo diálogo para un acuerdo de convivencia

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, urgió hoy a la oposición a iniciar un nuevo proceso de diálogo político para lograr un acuerdo de convivencia como salida a la crisis que vive el país suramericano, sacudido por una oleada de protestas y una guerra de poderes.



"Yo estoy listo (...) para llegar a un acuerdo de paz, de convivencia nacional y a un ciclo de diálogo y conversaciones en función de los intereses de Venezuela única y exclusivamente, estoy listo y preparado", dijo Maduro durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.



En este sentido, el líder socialista pidió a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reconocer "que el chavismo es mayoría social, cultural y apunta a ser mayoría política nuevamente en Venezuela", en alusión a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 30 de julio.



"Si hubiera elecciones presidenciales hoy el chavismo volvería a ganar la Presidencia de la República", afirmó Maduro tras criticar que la MUD haya decidido no participar en la Constituyente, que redactará una nueva Carta Magna, por considerarla fraudulenta y una forma de "consolidar la dictadura" en el país petrolero.



El presidente venezolano pidió al jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, asumir responsabilidad como representante del antichavismo y "rectificar" porque, remarcó, "para luego va a ser tarde".



"Si no fuese así, el más perjudicado sería la propia oposición política, porque a nosotros los revolucionarios no nos van a detener bajo ningún aspecto, prosiguió.



Maduro cree que un acuerdo de convivencia en el país estimulará "la recuperación definitiva de su economía" por lo que llamó a sus opositores a dialogar "con la participación de quien decidamos que participe".



"El peor error que están cometiendo (los opositores) es sobrevalorar sus fuerzas, sobre estimarlas, menguadas hoy, cansadas hoy, obstinadas hoy; y subestimar las fuerzas bolivarianas hoy moralizadas, activadas y listas para tirarse a la calle a ganar esta batalla con votos, en paz", sostuvo.



La MUD ha anunciado una "fase superior" de lucha para impedir que se concrete la elección del próximo domingo que incluye un paro general de 48 horas que inicia el miércoles y una marcha en Caracas el viernes.



Sin embargo, Maduro insistió hoy en que la Constituyente "ya es una realidad".



Venezuela registra desde abril protestas antigubernamentales casi a diario mientras que el Parlamento y la Fiscalía, críticos del Gobierno, mantienen una lucha con el Supremo y el Ejecutivo.



En medio de la crispación social y política que ha desatado varios hechos violentos han muerto cien personas, miles han sido heridos y más de 4.000 detenidos.