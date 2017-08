Maduro: Venezuela ha construido una "fortaleza" militar junto a Rusia

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que su país ha construido una "fortaleza" militar junto a Rusia, en vista de la "amenaza" del mandatario estadounidense, Donald Trump, que aseguró este mes que su Administración no descarta la opción militar en la nación caribeña.



"A tiempo llegaron a Venezuela los mejores sistemas de armas de Rusia, y ya nuestros soldados, nuestros profesionales militares manejan los sistemas de armas más modernos que nunca se conocieron aquí y creo que no tiene ningún Ejército de América Latina", dijo Maduro durante una rueda de prensa con medios locales y extranjeros.



Desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, explicó que Venezuela cuenta con "los distintos sistemas de misiles, de defensa, tierra a tierra, tierra a aire, los distintos sistemas de artillería, de defensa antiaérea, los fusiles" traídos desde Rusia en el marco de los "acuerdos de cooperación militar".

El mandatario también dijo que respeta "la ética" y "el espíritu" del papa Francisco, con quien dijo tener buenas relaciones, y le pidió ayuda "para impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, invada" a su país.



"Que el papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no me abandone, que no nos abandone", declaró Maduro desde el palacio de Miraflores.

Aseguró que tomará medidas para enfrentar un bloqueo petrolero que provendría desde Estados Unidos, encabezado por su homólogo, Donald Trump, a quien acusó de acometer una "persecución financiera" contra el país caribeño.

"Yo le voy a enviar una carta a Trump muy pronto, porque estoy seguro que si él la lee, con un poco de buena voluntad, muchas cosas pueden cambiar para bien, y yo quiero que las relaciones con Estados Unidos cambien para bien", dijo el gobernante.