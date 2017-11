Manuel Rosales (UNT) busca la Gobernación del estado Zulia

José Luis Carrillo

Caracas.- El exgobernador del estado Zulia y excandidato presidencial Manuel Rosales inscribió ayer su candidatura para los comicios en esa entidad, que repetirá la escogencia del mandatario regional.



“A esos impostores que irrespetaron la voluntad del pueblo les quedan 40 días, porque los voy a sacar de allí“, expresó Rosales, fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), refiriéndose a la gobernadora encargada del Zulia, Magdely Valbuena, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



Rosales manifestó su afecto y respeto a Juan Pablo Guanipa, quien resultó electo en los comicios del pasado 15 de octubre, pero que no fue juramentado por el Consejo Legislativo del estado debido a que no se subordinó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



Agregó que existe una “intención mayoritaria del pueblo rebelde que va a salir a votar masivamente”.



Rosales explicó que consultó a las bases del partido UNT, así como a los diferentes sectores sociales de la entidad y la respuesta que obtuvo fue no entregar un estado de la importancia del Zulia al chavismo.



UNT decidió participar en las elecciones municipales de diciembre, al contrario que las organizaciones Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), que aseguran que no existen condiciones para unos comicios transparentes.



“En algunos lugares donde tenemos diferencia, vamos avanzar en dos o tres semanas hacer una encuesta y mirar quien tiene más posibilidades, para determinar un solo candidato en cada municipio”, explicó Rosales.



A través de un comunicado, UNT reiteró su compromiso con la unidad de la oposición y se ofrecen “para reconstruirla y relanzarla”.



Contendor



Rosales competirá por la gobernación con el actual alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto, quien es economista y fue postulado ayer por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



“Mis banderas serán las de la seguridad, la paz, la defensa del Zulia (...) A quien postule la oposición estamos en condiciones de vencerlo”, expresó Prieto en declaraciones a la prensa.

Llave

El presidente de UNT, Manuel Rosales, afirmó que aún está barajando op- ciones para la candidatura a la alcaldía de Maracaibo con el objetivo de lograr una “llave” que mantenga este bastión opositor. Del lado del chavismo, el aspirante será Willy Casanova,