María Bolívar se postuló a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector comercio

Redacción web

Puerto La Cruz.- La excandidata presidencial María Bolívar realizó su preinscripción para la Asamblea Nacional Constituyente, afirmado que su postulación será para "no abandonar los espacios que permitan el cambio que reclaman los venezolanos”.



Según reseñó el portal web La Patilla, Bolívar se postuló por el sector comercio; además, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que dé a conocer las bases comiciales y se precise cómo se obtendrá el 3% de la data, y quiénes integrarán.



"Yo creo en la democracia y si este proceso ayudará a resolver los problemas, la crisis y a convivir en paz, entonces me sumo”, expresó la dirigente social, quien añadió que no le tema a las críticas sino a la violencia e inseguridad que hay en el país.