María Machado instó al Parlamento a designar nuevo Poder Electoral

EFE

Caracas.- La dirigente opositora María Corina Machado pidió al Parlamento venezolano designar nuevos miembros del Poder Electoral, luego de los comicios regionales del pasado domingo en los que el chavismo obtuvo una amplia mayoría y en los que, a su juicio, se orquestó un "fraude monumental".



"La Asamblea Nacional tiene que reinstalarse, cumplir su mandato (...) y proceder de inmediato a designar a los nuevos cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo Machado en declaraciones a periodistas.



La coordinadora de Vente Venezuela indicó que el nuevo CNE debe llamar a elecciones generales una vez se instale.



Sobre la Cámara venezolana, que controla la oposición, pesa una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le considera en desacato, por lo cual sus medidas no son de necesario cumplimiento por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Con todo, Machado señaló que "no existe una salida por la vía electoral" en tanto el CNE "esté controlado" por el gobierno venezolano, e insistió en el nombramiento de nuevos rectores electorales.



"Ya no hay excusas, la Asamblea Nacional tiene 20 meses (de instalada)", añadió.



En tal sentido, aseguró que "todo el proceso" electoral del domingo "estuvo plagado de trampas y atropellos" que permitieron que el chavismo, en el poder desde 1999, cometiera un "fraude de punta a punta".



"Desconocemos todo este proceso porque ha sido una farsa. Estos resultados no representan a esta Venezuela vibrante, que lucha, que no se rinde", dijo.



El partido de Machado no participó de estas elecciones y se mantuvo al margen de la decisión de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que inició un diálogo con el Gobierno de Maduro y e inscribió candidatos a todas las gobernaciones.



Asimismo, acusó a los "cogollos" de los partidos de oposición de ser partícipes del presunto fraude, del que no mostró pruebas, al haber aceptado los "términos" de los comicios.



"Los cogollos que fueron instrumento de este fraude deben hablarle claro a los venezolanos, porque este fraude estaba claro, estaba cantado", agregó.



En tal sentido, dijo que las fuerzas opositoras deben reagruparse en "una nueva y gran unidad" al tiempo que señaló que se debe ejercer "presión" nacional e internacional sobre el Gobierno venezolano.



En este orden, saludó las declaraciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien pidió elecciones generales y con un nuevo órgano electoral en Venezuela.