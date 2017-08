Medios: Diosdado Cabello planeó contratar sicario para asesinar a senador Rubio

Washington.- El dirigente chavista Diosdado Cabello planeó contratar a un sicario mexicano para asesinar al senador estadounidense Marco Rubio, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos obtenido por varios medios de comunicación.



"Cabello Rondón ordenó (...) asesinar al senador Rubio. Además, se comunicó con nacionales mexicanos no especificados para ese propósito", reza la circular, a la que tuvieron acceso varios medios, entre ellos el diario especializado Politico.



Se trata de un memorándum enviado por el Departamento de Seguridad Nacional a las fuerzas de seguridad locales y estatales, indica la publicación.



En la nota, de la que no publican todos los detalles por motivos de seguridad, se especifica que Cabello "llegó a hablar de obtener el dinero para matar a Rubio".



"Las alegadas amenazas del político venezolano no eran específicas y no estaban corroboradas por suficientes fuentes como para merecer una explicación detallada (...), pero la situación era lo suficientemente preocupante como para que la Policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad en el condado de Miami-Dade proveyeran seguridad a Rubio", explica el diario.



La información la adelantó primero este domingo The Miami Herald y después varios medios obtuvieron el documento.



Consultado por Efe, el Departamento de Seguridad Nacional no respondió por el momento acerca de estos reportes de prensa.