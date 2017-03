México propone que la OEA evalúe al menos cada mes la situación de Venezuela

EFE

Washington.- El embajador mexicano en la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, propuso hoy que el organismo evalúe la situación de Venezuela al menos cada mes al considerar que en el país hay una alteración "al orden democrático".



De Alba, al que se atribuye el liderazgo del llamado "grupo de los 15" países preocupados por Venezuela en la OEA, propuso esta medida durante su intervención en la sesión de hoy sobre la situación venezolana pedida a solicitud de su delegación y otras 17.



El diplomático planteó analizar periódicamente, con plazos no mayores a un mes, la situación en Venezuela y la evolución de los distintos esfuerzos de mediación que se den entre el Gobierno y la oposición.



Argumentó, además, que el principio de no intervención en los asuntos internos, recogido en la Carta de la OEA y alegado hoy por Venezuela para impedir la sesión, "no puede usarse para encubrir alteraciones al orden democrático" y, "menos", las faltas de respeto a los derechos humanos.



Otra de las delegaciones que fue contundente en su exposición fue la de Estados Unidos, que representó hoy el subsecretario adjunto para Latinoamérica Michael Fitzpatrick.



El diplomático comenzó agradeciendo a México "su liderazgo" y resumió las propuestas que están sobre la mesa: establecer un grupo de amigos, enviar una delegación a Venezuela para hablar "con todos los involucrados" y una mesa de trabajo que dé seguimiento al tema en la OEA.



Fitzpatrick reiteró la exigencia de liberar "a los presos políticos" de Venezuela, fijar un calendario electoral y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.



Esas demandas las recoge una declaración conjunta publicada el pasado jueves por 14 países: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



Ese texto no se votará hoy, según confirmaron a Efe fuentes diplomáticas, porque no hay suficientes apoyos para que se apruebe, ya que se requerirían al menos 18, la mayoría simple de los 35 Estados miembros (Cuba pertenece a la OEA pero no participa desde 1962).



De momento, la sesión está siendo un debate abierto donde cada delegación expresa su posición sobre la situación en Venezuela, siendo México, EEUU y Canadá los más contundentes en sus exigencias y propuestas hasta ahora.



La embajadora de Canadá, Jennifer May Loten, denunció una "ausencia de valores democráticos" en Venezuela, y apremió al resto de países del organismo a trabajar para contribuir "a restaurar la democracia en Venezuela".



La única votación que podría haber hoy en la OEA es la de, si se reúnen los apoyos, una nueva declaración que pide que la organización siga "examinando distintas opciones para lograr el restablecimiento de la normalidad democrática dentro del marco constitucional venezolano".



El texto, al que tuvo acceso Efe y que circula entre las delegaciones, solo tiene tres puntos y no incluye las demandas de fijar un calendario electoral, liberar "presos políticos" y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sí recoge la declaración conjunta de los 14 países publicada el pasado jueves.