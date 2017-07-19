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Ministro de Defensa manifestó su rechazó a presunta injerencia de Estados Unidos

19.07.2017 06:55 PM El comunicado se publicó tras la sesión que el Comité de Asuntos Extranjeros del Senado estadounidense celebró celebró este miércoles para discutir la crisis de Venezuela

Redacción

El comunicado oficial está en la página web del organismo de defensa, aquí una copia del mismo

El comunicado oficial está en la página web del organismo de defensa, aquí una copia del mismoFoto: Internet

Puerto La Cruz.- “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente los actos injerencistas de una alianza de gobiernos que de manera confabulada y sistemática operan en contra de la soberanía de la nación”.

Con esa frase, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se pronunció en contra de la presunta injerencia de Estados Unidos, tras la sesión que el Comité de Asuntos Extranjeros del Senado estadounidense celebró este miércoles para discutir la crisis de Venezuela.

El comunicado oficial está en la página web del organismo de defensa, aquí una copia del mismo:

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA RECHAZA CATEGÓRICAMENTE LOS ACTOS INJERENCISTAS DE UNA ALIANZA DE GOBIERNOS QUE DE MANERA CONFABULADA Y SISTEMÁTICA OPERAN EN CONTRA DE LA SOBERANÍA DE LA NACIÓN.

MUY ESPECIALMENTE REPUDIA CON LA MAYOR FIRMEZA POSIBLE, LAS NEFASTAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DONALD TRUMP, QUIEN EN UN ACTO DE AFRENTA A LA INDEPENDENCIA NACIONAL, HA OSADO AMENAZAR DE MODO VIL Y DESMESURADO AL PUEBLO VENEZOLANO, CON IMPONER “RÁPIDAS Y FUERTES ACCIONES ECONÓMICAS, SÍ EL GOBIERNO DE VENEZUELA PROCEDE CON LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EL 30 DE JULIO”, AFIRMACIÓN COBARDE Y HOSTIL QUE REPRESENTA UNA DESCARADA INTROMISIÓN EN LOS ASUNTOS INTERNOS DEL PAÍS, CON LA CUAL SE VIOLA EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, COMO ES COSTUMBRE POR PARTE DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO. ASÍ MISMO DEPLORA EL INFAUSTO COMUNICADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, CUYA FORMA Y CONTENIDO REPRESENTA LA NEGACIÓN ABSOLUTA DE NORMAS ELEMENTALES DE DIPLOMACIA Y UNA PATÉTICA DEMOSTRACIÓN DE IMPROVISACIÓN.

TAMBIÉN CONSIDERA INSÓLITAS LAS DECLARACIONES DE LA ALTA REPRESENTANTE PARA LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA, FEDERICA MOGHERINI, QUIEN ASUMIENDO UNA ACTITUD SUMISA A LOS INTERESES FINANCIEROS Y COMERCIALES DE LA ÉLITE EXTREMISTA QUE HOY GOBIERNA A LOS ESTADOS UNIDOS Y BASÁNDOSE EN UN EVENTO PROPAGANDÍSTICO CONVOCADO POR PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA AL MARGEN DE LA LEGALIDAD INSTITUCIONAL; INSTA A SUSPENDER LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, IGNORANDO LA NATURALEZA JURÍDICA, ORIGINARIA Y POPULAR DE ESTE PROCESO; DEL CUAL SE LLEVÓ A CABO UN ENSAYO ELECTORAL EL PASADO 16 DE JULIO CON UNA EXTRAORDINARIA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO, QUE QUISO SER INVISIBILIZADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES ALINEADOS CON LAS GRANDES CORPORACIONES MEDIÁTICAS A NIVEL INTERNACIONAL. DE IGUAL MODO RESULTA INDIGNANTE LA EVIDENTE PARCIALIZACIÓN Y LAS NEFASTAS AMENAZAS DE ESTA FUNCIONARIA.

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EN ESTRICTO APEGO A LA MISIÓN ASIGNADA EN LA CARTA MAGNA Y SU IRREDUCTIBLE COMPROMISO DE LEALTAD, CENSURA LAS ABERRANTES OFENSAS CONTRA EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, ASÍ COMO A TODOS SUS CONCIUDADANOS. EN TAL SENTIDO REITERA EL CARÁCTER LEGÍTIMO DE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, ACCIÓN QUE BUSCA EL DIÁLOGO PARA LA CONVIVENCIA Y PRESERVACIÓN DE LA PAZ. POR ELLO LOS SOLDADOS Y SOLDADAS DE LA PATRIA EL PRÓXIMO 30 DE JULIO, SE DESPLEGARÁN A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO NACIONAL, CUMPLIENDO LA ORDEN DE OPERACIONES REPÚBLICA 2017, PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO POR PARTE DE TODAS Y TODOS LOS VENEZOLANOS.

VENEZUELA NO SE SOMETE A LOS DESIGNIOS NI ÓRDENES DE NINGÚN GOBIERNO O POTENCIA EXTRANJERA; EN TAL SENTIDO LA INSTITUCIÓN CASTRENSE RATIFICA SU CARÁCTER ANTIIMPERIALISTA Y LLAMA A SUS HOMBRES Y MUJERES A CERRAR FILAS Y PERMANECER FIRMES EN NUESTRAS CONVICCIONES PATRIÓTICAS. TENEMOS LA CERTEZA QUE EL PAÍS ENTERO EVALUARÁ Y ANALIZARÁ ADECUADAMENTE LAS INTENCIONES OSCURAS DE ESTAS VILES DECLARACIONES, Y FIEL A LAS TRADICIONES LIBERTARIAS QUE NOS LEGARON BOLÍVAR, ZAMORA Y CHÁVEZ, DEFENDEREMOS LA DIGNIDAD, SOBERANÍA E INDEPENDENCIA NACIONAL, DANDO SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE NOS AFECTAN EN EL MARCO DE LAS LEYES Y EL ENTENDIMIENTO QUE SIEMPRE NOS HA CARACTERIZADO.

PARAFRASEANDO AL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN SU CARTA ENVIADA A JOHN BAPTIST IRVINE EL 7 DE OCTUBRE DE 1818 PODEMOS AFIRMAR QUE, LO MISMO ES PARA VENEZUELA COMBATIR A UN IMPERIO QUE AL MUNDO ENTERO, SI TODO EL MUNDO LA OFENDE.

¡CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE!

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…VIVIREMOS Y

VENCEREMOS!

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

GENERAL EN JEFE

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