MUD a Jaua: sustituir Constitución venezolana no soluciona crisis

En la misiva, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) destacó que "la actual crisis venezolana no es causada por defectos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) Por el contrario, la crisis es incentivada por el sistemático desconocimiento de esa Constitución".



En ese sentido, aseguró que la crisis "en modo alguno" sería remediada por el "fraudulento proceso constituyente" que quiere convocarse.



Esta carta responde a la invitación que recibió la MUD para participar en un debate sobre el proceso constituyente, convocada el pasado 1 de mayo, que, a juicio de la coalición, es "ilegítima e inconstitucional" por no ser resultado de un referendo consultivo al pueblo de Venezuela como titular de la soberanía.



La MUD también advierte que "no puede hablarse de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin que el pueblo se haya manifestado al respecto mediante referendo, en el cual este ha de pronunciarse también sobre las correspondientes bases comiciales".



Sobre este último punto, hizo énfasis en que los planteamientos del Gobierno son "excluyentes y autoritarios" y define las reglas "a su medida", ya que, afirmó, pretende instaurar bases comiciales "sectoriales" que son contrarias al ordenamiento jurídico venezolano, porque "quiebran la universalidad del sufragio".



Para los opositores, las reglas del Gobierno "responden al interés de obtener un número de escaños en el cuerpo seudoconstituyente que no se correspondería con la legítima voluntad del electorado, expresada en (...) elecciones libres, directas, secretas y universales".



La MUD asegura que esta propuesta "secuestra la soberanía popular" y, además, se impone "con la represión al pueblo" que se mantiene en las calles desde el 1 de abril manifestándose en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y "demandando soluciones efectivas" a la crisis por la que atraviesa el país caribeño.



La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro ha sido rechazada desde varios sectores, como la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y algunos gremios, por considerarlo un proceso "fraudulento" y que no solucionará los problemas del país.



Sin embargo, el Gobierno ya se ha reunido con varios sectores y sostuvo hoy un encuentro con 17 partidos, entre ellos, alguno de ellos de oposición pero que hacen vida fuera de la alianza MUD.



Según el Gobierno, los constituyentes de la nueva Carta Magna se elegirán en elecciones territoriales tradicionales y que las sectoriales se harán "considerando que existan registros institucionales históricos, confiables y verificables que garanticen el principio de universalidad de respectivo sector".