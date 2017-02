MUD "deploró" desalojo de diputados en el CNE

"Lo primero que tenemos que hacer es deplorar profundamente la situación que se dio ayer a las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE), un grupo de diputados de la república (...) fueron golpeados, fueron desalojados a empellones de los alrededores del CNE", dijo el secretario de la MUD, Jesús Torrealba.



El portavoz de la alianza hizo esta declaración en su programa "La fuerza es la unión" que se transmite en la emisora privada RCR en el que señaló que "como representantes del pueblo", los diputados opositores se dirigieron pacíficamente a exigir el cronograma electoral y fueron expulsados por la policía militarizada.



Torrealba recordó que existe una "mora" del Poder Electoral en la realización de las elecciones regionales que debieron celebrarse a fines del año pasado y que, pese a que el CNE anunció en octubre pasado que estas votaciones se harían a mediados de año, aún no ha dado fecha ni hecho alguna gestión en este sentido.



"Así que lo que se está reclamando no es otra cosa sino lo que en efecto debería estar, no solamente publicado sino operando, trabajando, preparándose", dijo.



También criticó que en el oriental estado Sucre "hay una situación extremadamente anómala" pues el gobernador chavista Luis Acuña salió de su cargo y para sustituirlo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó al hasta entonces diputado Edwin Rojas, sin que se dieran mayores explicaciones y sin elecciones.



"Un gobernador en funciones sencillamente se retira del cargo y designan de forma poco clara a otra persona, a un dirigente del PSUV (Partido Socialista Unido, gobernante) para que ejerza ese cargo que es un cargo de elección popular, eso no es hereditario, ni es un botín que pertenezca al gobierno", denunció.



El martes pasado Maduro anunció: "Hoy asumió la gobernación del estado Sucre un gran compañero, diputado hasta hoy, líder popular, joven venezolano, el compañero Edwin Rojas. Desde aquí todo mi reconocimiento, apoyo y respaldo a lo que es el inicio de esta gestión revolucionaria de gobierno".



A continuación y tras "agradecer" a Acuña "el esfuerzo que ha hecho", dijo que "razones personales y académicas" lo "alejaron" de la responsabilidad que venía cumpliendo.



"Afortunadamente la revolución tiene buenos hombres y buenas mujeres, buenos dirigentes y líderes para asumir responsabilidades", dijo al anunciar la designación de Rojas.