MUD dijo que nuevo gabinete es la "sectarización del Gobierno"

"El país tiene que revisar con cuidado los cambios que ha hecho el señor Nicolás Maduro Moros, nosotros creemos que podemos ver cómo el gobierno frente a la agudización de la crisis, en vez de expandirse, en vez de abrirse, hacer alianza, lo que hace es secarse, reducirse, sectarizarse", dijo.



El vocero de la principal alianza de partidos de oposición en Venezuela aseguró a periodistas que "este no es un proceso de radicalización, es un proceso de sectarización".



A su juicio los nuevos funcionarios con los que Maduro ha reformulado la mayoría del Consejo de Ministros es inapropiada porque "no tienen nada que ver con las competencias en las que han sido nombradas".



Maduro designó este miércoles un nuevo consejo de vicepresidentes y modificó parte de su gabinete al cambiar la jefatura de once ministerios, entre ellos el de Salud, Ecosocialismo y Aguas, las carteras de Educación, de Transporte, de Comunas y otros.



En la vicepresidencia ejecutiva fue designado el actual gobernador del estado Aragua (centro), Tareck El Aissami, en el de Educación, el exvicepresidente y excanciller Elías Jaua, el ministerio de Cultura lo ocupara el actual gobernador de Barinas, Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.



Asimismo, nombró como nuevo ministro de Petróleo y Minería al químico Nelsón Martínez, dejando Eulogio del Pino con la presidencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otros cambios.



El hecho de que los nuevos funcionarios no tengan, a juicio de Torrealba, experiencia en las áreas en las que fueron designados es una prueba de que "no les importa para nada el rendimiento, la gestión y el servicio al pueblo", dijo.



"Aquí lo que hay es un juego de piezas", agregó.



Maduro ha hecho ya varias reestructuraciones a su Gobierno desde que asumió el poder a principios de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, líder de la llamada revolución bolivarianas.



Solo durante 2016 alternó a cuatro vicepresidentes económicos, y este miércoles hizo un nuevo cambio a esta cartera con la designación de el diputado Ramón Lobo.