MUD: escrutinio de consulta soberana será público y directo

La coordinadora de VV, María Corina Machado, aseguró que luego del 16-J la Fuerza Armada tendrá el mandato de acatar la Constitución

EFE

Caracas.- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó que el proceso de escrutinio de los votos emitidos en la consulta popular que se efectuará este domingo, sobre la pertinencia de realizar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), será “público y abierto” para que todo aquel interesado en presenciarlo como testigo participe.

La coordinadora nacional de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, fue ayer la vocera por parte de la coalición de partidos de la oposición. Explicó que la información será procesada de forma transparente en actas y que el Gobierno nacional no tendrá acceso a los datos. Los resultados se irán dando a conocer “en tiempo real” a medida que los puntos vayan cerrando su actividad.

“El Gobierno no le pondrá un dedo a la información de quienes participen (…) no hay amenaza que valga para este 16 de julio”, expresó Machado, quien recalcó que el proceso del domingo no es una medición.

Machado anunció que ya fue distribuido todo el material electoral dentro y fuera del país para la consulta soberana.

La dirigente insistió en que el resultado de la consulta es vinculante y, en este sentido, apuntó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) tendrá un mandato luego de conocerse los resultados del plebiscito.

“Este domingo se acaban las excusas, se acaba el espacio de la indiferencia, de las órdenes inmorales. A partir del domingo los ciudadanos militares y la Fanb tienen la orden explícita del pueblo soberano de Venezuela para que acate la Constitución y se coloquen de lado de la libertad“, afirmó.

Invitó a los militares a participar en la consulta y responder a las tres preguntas sometidas a la consideración de los electores.

“Si este domingo deciden desplegar, parece que no es así, el Plan República, lo veríamos como algo positivo y como una gran oportunidad para que los ciudadanos militares y los ciudadanos políticos nos encontremos en la calle y aprovechen ellos y también emitan su veredicto ese día“, expresó.

Observadores

Machado confirmó la presencia del grupo de expresidentes como observadores internacionales: “Son cinco expresidentes que llegarán a Venezuela este sábado: Vicente Fox, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga”.

Asimismo, negó que el otorgamiento de la medida de casa por cárcel al líder de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, se haya debido a las gestiones del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Añadió que la medida se produjo por el quiebre de las instituciones sobre las que el Gobierno tiene influencia.

Por su parte, el contralor general de la República, Manuel Galindo, insistió ayer en que no existe en el marco legal venezolano ningún elemento que sustente la consulta que realizará la oposición.

“La oposición tiende a llamar a la violencia del país y retroceder a los tiempos de dictadura en Venezuela”, expresó durante una entrevista en una emisora de radio.

VISITA

Los cinco expresidentes que vendrán al país tienen previsto reunirse con dirigentes políticos y los familiares de las víctimas de la represión a las protestas de los últimos 100 días, apuntó el director general de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), Asdrúbal Aguiar.

PETICIÓN

El secretario de la AN, José Ignacio Guédez, envió una carta a la fiscal Luisa Ortega Díaz, para que acompañe y colabore en la consulta que realizará la oposición este domingo. La solicitud tiene como objetivo velar “por el efectivo cumplimiento de los derechos políticos de los venezolanos”.