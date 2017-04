MUD insta a aumentar la presión al Gobierno en la calle

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, aseguró en rueda de prensa que la oposición ha superado varias etapas "de lucha" desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales hace semanas, y entre ellas resaltó el lograr que la gente volviera a las calles.



Sin embargo, destacó que la "dictadura soberbia no agarra conciencia simplemente manteniendo la presión", por lo que, según él, los venezolanos corren "el riesgo" de que la presión ejercida hasta ahora "se convierta en parte del panorama".



Por ello, instó a los opositores a "escalar la presión contra la dictadura" en Caracas y en todo el territorio venezolano el próximo miércoles.



"El 19 de abril no es una movilización más, es una movilización que tiene que tener muchísima gente, pero también muchísima organización para que podamos superar los obstáculos de la dictadura", dijo.



En ese sentido, el diputado por el opositor por Primero Justicia (PJ), Carlos Paparoni, informó que el domingo fusionarán las tradiciones religiosas de los venezolanos con la protestas en contra del Gobierno, mientras que el lunes y martes serán días para la "preparación y la organización".



"Mañana es nuestra tradicional quema de Judas. Mañana la convocatoria que les hacemos a todos los venezolanos es que salgamos a quemar nuestros problemas, a que quememos el hambre, a que quememos a todos aquellos que quieren pasarnos por encima (...). Ese es el simbolismo que tenemos mañana", indicó.



Por otra parte, Guevara negó hoy que la oposición esté negociando con el Gobierno para abandonar las protestas si se realizan las elecciones regionales -hasta ahora pospuestas desde el año pasado por el Poder Electoral-, según afirmaron algunos medios.



Guevara señaló que celebrar esos comicios sería una "conquista", pero resaltó que no implicaría que "se haya resuelto el golpe de Estado".



"Una de las herramientas que quiere usar (el Gobierno) para desmovilizar es sembrar desconfianza entre nosotros y ha empezado a sembrar la tesis de que (...) si convocan las regionales todos nosotros nos vamos para nuestras casas", dijo.



El parlamentario opositor dijo que era "absurdo" creer en esta "tesis" de la cual no ofreció mayores detalles, y en tal sentido explicó que la oposición abandonará las calles cuando la Cámara recupere sus competencias, "se liberen a todos los presos políticos", se abra un canal humanitario y se convoque a elecciones.



"Se trata de que hagan todo, no es una cosa o la otra (...). La única razón que nosotros tendríamos para desmovilizar las calles es que se restituya la Constitución y esto pasa por estos elementos", enfatizó el diputado, coordinador encargado del partido Voluntad Popular (VP), fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López.



Para la movilización del miércoles, la MUD anunció que saldrá desde 26 puntos distintos en Caracas con destino a la Defensoría del Pueblo, ubicada en el centro de la ciudad, a donde han intentando llegar en cinco ocasiones y han sido dispersados por la fuerza pública.



De estos 26 puntos hechos públicos por la oposición a través de las redes sociales, 19 están ubicados en el municipio Libertador, sede de los poderes públicos y gobernado por el chavista Jorge Rodríguez, quien ha prohibido actos opositores en su localidad.



La cantidad de los puntos de salida se debe, según la oposición, a que las autoridades no podrán reprimir tantos frentes de la marcha.



"No tienen tantas tanquetas ni tantos guardias nacionales para frenar a un pueblo que quiere cambio", afirmó hoy Guevara.



Por su parte, el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, anunció hoy a través del canal estatal VTV que el chavismo también se movilizará ese miércoles en una "marcha histórica", y adelantó que tendrá distintos puntos de salida.



El vicepresidente El Aissami exhortó a la oposición a evaluar "el tipo de actividades" que va a realizar, ya que, afirmó, hasta ahora lo que han hecho es convocar "actos terroristas".



"Si la oposición desea hacer alguna actividad tiene que saber que el chavismo va a estar en la calle, y ellos van a tener que cumplir la Constitución y las normas establecidas para las manifestaciones públicas y pacíficas", dijo.



El Aissami también acusó este sábado a la oposición de tener un "plan" para generar "neurosis colectiva" en la población a través de manifestaciones violentas y de los saqueos que se han registrado los últimos días en el céntrico estado Miranda, en las localidades de Los Teques y Guarenas, donde han sido afectados decenas de comercios.