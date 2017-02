MUD negó "contactos" con el Gobierno como lo dijo Maduro

"Eso que dijo ayer el Presidente de que hay supuestos contactos entre el Gobierno y la oposición es coba, es mentira; pero yo no me voy a poner (...) a responder los chistes malos que hizo ayer (Maduro), incluso a propósito de mi persona", dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, durante su programa de radio.



El opositor subrayó, en cambio, "el hambre del pueblo", la inseguridad "atroz" y la falta de alimentos que registra el país como los temas más importantes en la actualidad, por lo que llamó a los diputados opositores -mayoría en el Parlamento- a trabajar en este sentido, "una pelea hermosa y valiente".



"Anda a pasar hambre tú, como pasa hambre el pueblo, y después trata de sacarnos una sonrisita; anda a pasar miedo tú, como pasan miedo los habitantes de los sectores populares de este país", agregó Torrealba en una suerte de reto al jefe de Estado.



Maduro aseguró ayer, durante su programa semanal de televisión, que los contactos "de diálogo permanente con líderes de la oposición se mantienen", y que las comisiones de trabajo acordadas con los mediadores de este proceso, que se instaló formalmente el pasado 30 de octubre, "siguen funcionando en comunicación permanente".



"Mañana (hoy) se van a dar documentos que se están consensuando (...) saludo los gestos que se van a dar y estoy a la orden para facilitar que estas conversaciones que se vienen dando en privado y comisiones de la mesa de diálogo lleguen a un final feliz", sostuvo.



El mandatario indicó también que se "está gestionando un encuentro con el papa Francisco en el Vaticano" y que espera que "se dé pronto" para darle un "abrazo" a la MUD.



La mesa de conversaciones venezolana es auspiciada por el Vaticano, la secretaría general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y por los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y el ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.



Este espacio entró en fase de "revisión" el pasado diciembre por el incumplimiento de los acuerdos, algo por lo que las partes se acusan mutuamente.



La MUD ha insistido en que no retomará la interlocución directa con el chavismo hasta que no se concreten medidas como el levantamiento del estatus de desacato impuesto por el Supremo al Parlamento, la liberación de opositores que reclaman como "presos políticos" y el establecimiento de un cronograma electoral.