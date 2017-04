MUD niega que negocie con Gobierno sobre elecciones regionales

01:00 PM El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, dijo que no están negociando abandonar las protestas en las calles si se realizan las elecciones

EFE

Caracas.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), el opositor Freddy Guevara, negó hoy que la oposición tenga negociaciones con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para abandonar las protestas en las calles si se realizan las elecciones regionales, hasta ahora pospuestas.



En una rueda de prensa de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Guevara señaló que, de celebrarse las elecciones de gobernadores y alcaldes pospuesta desde el año pasado por el Poder Electoral, esto sería una "conquista", pero resaltó que no implica que "se haya resuelto el golpe de Estado".



"Una de las herramientas que quiere usar (el Gobierno) para desmovilizar es sembrar desconfianza entre nosotros y ha empezado a sembrar la tesis de que (...) si convocan las regionales todos nosotros nos vamos para nuestras casas y nos olvidamos, nada más y nada menos, de que hay un golpe de Estado en Venezuela. ¡Eso es absurdo!", dijo, aunque no precisó más sobre esta supuesta "tesis".



En ese sentido, explicó que la oposición saldrá de las calles cuando "se devuelvan las competencias a la Asamblea Nacional, que se liberen a todos los presos políticos, que se abra el canal humanitario y que (...) se convoquen a todas las elecciones".



"Se trata de que hagan todo, no es una cosa o la otra (...) La única razón que nosotros tendríamos para desmovilizar las calles es que se restituya la Constitución y esto pasa por estos elementos", enfatizó el diputado, militante del partido Voluntad Popular (VP), fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López.

Llamado



La oposición ha llamado en las últimas semanas a los venezolanos a manifestarse en las calles en rechazo de lo que consideran un "golpe de Estado" perpetrado por siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emitieron unas sentencias en las que despojaban a la Cámara de sus funciones.



Aunque estas sentencias fueron parcialmente suprimidas, la mayoría opositora del Parlamento insiste en llevar a cabo un proceso de remoción de estos magistrados, y esto requiere de la aprobación del Poder Ciudadano -presidido por el defensor del Pueblo- para continuar.



A pesar de que a las movilizaciones opositoras se les ha impedido llegar hasta la Defensoría y, en general hacia el centro de Caracas -sede de los poderes públicos-, la oposición asegura que se mantendrá en protesta y continúa convocando actividades de calle hasta "restituir el orden constitucional".