MUD observa en Constituyente la caída de Maduro en su "propia trampa"

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la que el Gobierno procurará un cambio de Carta Magna que reforzará la "revolución", será elegida este domingo pese a que solo participarán simpatizantes del chavismo, en medio de una ola de protestas y con el rechazo de buena parte de la comunidad internacional.



La MUD dijo a través de unas declaraciones del dirigente Freddy Guevara, que a partir del lunes los venezolanos que quieren un cambio de Gobierno tomarán "nuevas acciones tácticas y estratégicas" para hacer realidad este deseo "que va a ser una realidad".



"Créanlo, ellos van a estar en una peor posición de la que están hoy y por lo tanto, si bien estaremos muchos de nosotros perseguidos, estaremos en una posición de mayor fortaleza política para poder avanzar en conseguir el cambio", dijo Guevara, primer vicepresidente del Parlamento.

El diputado insistió en que la votación de mañana será un "fraude electoral" y se mostró seguro de que no será reconocida por la comunidad internacional, al tiempo que aplaudió las iniciativas de los países que han anunciado que no avalarán la Constituyente como es el caso de Colombia y de Panamá.



"Esa falsa constituyente no va a cumplir ninguno de los dos objetivos que ellos tenían trazados, el primero tener un financiamiento paralelo no autorizado por la Asamblea Nacional (AN) a nivel internacional porque ya toda la comunidad internacional les ha dejado claro que no van a reconocer ese fraude", dijo.



Señaló que el segundo objetivo de la Constituyente sería usarla como un mecanismo "de temor y chantaje" para amedrentar a los dirigentes políticos, lo que aseguró tampoco logrará, aunque admitió que viene un "momento duro".



"Nicolás Maduro se entrampó y lo entramparon, lo entramparon en una dinámica que si bien va a agudizar la crisis creemos que los va a afectar mucho más a ellos, no hay duda", insistió el coordinador encargado del partido Voluntad Popular, liderado por el opositor preso Leopoldo López.



Indicó que después del domingo los que quieren un cambio de gobierno seguirán siendo mayoría y que no cambiarán de parecer con respecto a lo que consideran el "fraude constituyente".



"En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de duda, en estos momentos de temor, tenemos que reafirmar con convicción que estamos en los momentos finales de esta dictadura y tenemos que reafirmar que cuando un pueblo de levanta no hay bota que lo aplaste", dijo el dirigente.



Insistió en que el "final está cantado" y que "pronto" habrá una marcha al palacio presidencial de Miraflores, "no para sacar a Maduro, sino para juramentar a un nuevo presidente".



"Yo pregunto: ¿Es que mañana nos vamos a asustar? Mañana todas las calles de Venezuela tienen que tener protestas", insistió.



En esta misma jornada, el Parlamento venezolano anunció que pidió a la comunidad internacional desconocer el resultado de la elección de la Constituyente a través de una comunicación formal que fue enviada "a todas las cancillerías del mundo".



El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, dijo que en esta comunicación se pide a los Gobiernos que "se tomen acciones en apoyo al pueblo venezolano".



Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, advirtió del riesgo de que la Constituyente suponga la instauración de "un sistema personalista y totalitario".



"Este domingo se va a decidir si seguimos existiendo como República o si se instaura un sistema personalista y totalitario", afirmó la fiscal, quien se opone al proceso para redactar una nueva Carta Magna al considerarlo inconstitucional e innecesario.