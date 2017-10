MUD pide protestar con el voto y Gobierno en defensa del proceso

Andreína Vargas

Caracas.- La búsqueda del voto, de cara a las elecciones de gobernadores del 15 de octubre (15-O), será la principal tarea del Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la semana que resta para la jornada comicial.



Aunque ambas partes persiguen el mismo objetivo, las motivaciones son diametralmente opuestas, mientras la oposición pide convertir al sufragio en protesta, en el chavismo lo requieren en defensa del proceso revolucionario.



La coordinadora electoral de la MUD, Liliana Hernández, expuso que todos los abusos e irregularidades del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como el “fracaso del modelo” que sigue el Ejecutivo, debe ser el motor principal para votar.



“El 15 hay una gran protesta nacional convocada, a los que les gusta la movilización, las marchas, ese es un gran día de protesta, que además tiene una clara ventaja, no hay riesgo para el que la ejerce, y está clarísimo el sitio de convocatoria, el centro de votación“, dijo.



Admitió que frente a la crisis económica “la gente concurre más a la protesta que al llamado a elegir a un gobernador, porque la gente no es boba y sabe que será un gobernador sin dinero, y la oferta electoral es difícil de creerla“. Alertó que “la abstención no tiene sentido frente al día día de necesidades”.



La MUD dedicará los próximos días a alistar la infraestructura de defensa del voto (testigos), y a enseñar a votar. Hernández reconoció que en muchos estados, ante la negativa del CNE de sustituir los candidatos, será difícil aclarar que el único voto válido será el que se haga en la tarjeta con la cara y el nombre del candidato que ganó en las primarias.



“Esas son las estrategias de Gobierno, de generar confusión al elector, la estrategia del voto nulo, esa es la inmoralidad de este proceso”, sin embargo acotó que tratarán de revertirla con información.



Fraude



Ayer, la campaña en el chavismo fue nuevamente protagonizada por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien prosiguió su gira por todo el país. En su paso por Monagas, acompañó a la candidata a la reelección, Yelitze Santaella, donde instó a salir a votar para garantizar la continuidad de la revolución.



El también constituyentista, exhortó a los monaguenses a sufragar para “conservar su puesto de trabajo”, debido a que si la oposición gana, “llegaría a botar empleados públicos para meter gente de ellos. Si usted es empleado público y quiere conservar su puesto de trabajo, vote por Yelitze”, dijo mientras llamó a “imaginar” a la derecha gobernando el país, pues “se olvidaría del pueblo”.



Cabello además pidió voto masivo porque la oposición “cantará fraude”. “Tenemos que ganar con paliza para que no haya duda de ningún tipo”, dijo.