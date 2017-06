MUD pidió prepararse para proceso de "rebelión democrática"

"Debemos empezar a organizarnos desde ahora (...) estamos hablando de un proceso de rebelión democrática masivo e irreversible, permanente y simultáneo que no pare hasta que logremos los objetivos", dijo el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, en rueda de prensa.



El diputado, que habló como vocero de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que en esto consiste la llamada "protesta nacional permanente" que anunció ayer la alianza y que aún no tiene fecha de inicio definida.



Sin embargo, aseguró que esta protesta será "obviamente" antes del 30 de julio cuando está pautada la elección de los potenciales integrantes de esa Asamblea Nacional Constituyente que se encargarían de redactar una nueva Carta Magna, un proceso que la oposición ha calificado de fraudulento.



Guevara explicó que en ese escenario de "rebelión" se activarán "todos los mecanismos de protestas no violentas" en "todos lados" hasta que se logre el objetivo que es "la restitución del orden constitucional".



La MUD hace este llamado cuando en el país se registra una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno desde hace 82 días, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 75 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.



"Obviamente nosotros no vamos a decir con demasiada antelación el momento en el cual vamos a convocar la activación de la protesta nacional permanente porque estaríamos advirtiendo al régimen de una vez para que se prepare con demasiada antelación", agregó el diputado.



Indicó que mientras no se anuncia el día del inicio de la protesta permanente se mantendrán igualmente las manifestaciones antigubernamentales de calle.



En este sentido, el diputado Simon Calzadilla informó en la misma rueda de prensa que para mañana ha sido convocada una nueva marcha en Caracas hasta la sede principal del Ministerio Público en el centro de la ciudad para dar apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega, que podría ser enjuiciada tras una denuncia del chavismo.



"Vamos a defender a la Fiscalía, vamos a defender a los ciudadanos que investidos de autoridad se ponen al servicio del pueblo venezolano y vamos a enfrentar a ese Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pretende con un amañado antejuicio de mérito detener la acción valiente de la fiscal", dijo.



El TSJ anunció ayer que aceptó admitir una solicitud de enjuciamiento a Ortega después de que el diputado chavista Pedro Carreño introdujera un recurso en su contra acusándola de "violar la Constitución", un proceso que podría acarrear su destitución del cargo.