Nicolás Maduro pidió prepararse para una nueva etapa de la "revolución bolivariana"

"Mujeres, prepárense, desde hoy, prepárense porque viene una nueva etapa de la revolución bolivariana y así como nos salimos de la OEA voy a convocar a una nueva etapa de la patria y necesito a las mujeres", dijo Maduro durante un acto oficialista en el que convocó a las venezolanas a expresar su apoyo al Gobierno.



El mandatario venezolano reiteró la advertencia a sus partidarias de que los opositores a su gobierno no deben tomar el poder del país porque, a su juicio, llevaría a Venezuela a un ciclo de "violencia" y "caos".



"Por eso tenemos que alimentar un ciclo nuevo, virtuoso, de la patria, basado en la paz, el trabajo, la prosperidad, y el amor, los valores que deben encaminar la nueva etapa que voy a convocar de la revolución bolivariana", indicó.



Se refirió también a la ola de protestas antigubernamentales promovidas por sus opositores, algunas de ellas que han degenerado en focos de violencia, episodios de represión, y fuertes choques con las autoridades, que han dejado un saldo de 29 muertos, cientos de heridos y detenidos.



Maduro sostiene que las manifestaciones opositoras son una "escalada violenta" promovida por la oposición pero que los medios de comunicación internacionales intentan implantar una "matriz de opinión" para presentarlas como protestas pacíficas.



"Titulan muerto joven en protesta, legitiman que hay unas protestas y no dicen que hay una escalada violenta decretada por la derecha para asaltar al poder político, no lo dicen, ni en titulares ni adentro", aseguró.



Esto busca "tapar la verdad (de) que hay un golpe de estado fascista que está en marcha y que estamos derrotando en Venezuela, lo tengo que repetir, estamos derrotando un golpe de Estado", señaló.