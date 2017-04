"Ningún represor podrá con la voluntad de cambio"

Jolguier Rodríguez Costa

Caracas.-

-¿Quién responde por las agresiones físicas contra usted y otros miembros de Primero Justicia?

-En el imperio de la impunidad que es Venezuela, no podemos esperar ningún tipo de responsabilidad.

-Haber sentido en carne propia la violencia del régimen, ¿cambia su visión sobre la lucha?

-Todo lo contrario. Tenemos que seguir batallando. Cuando uno vive la represión en carne propia se genera mayor resistencia pacífica. No habrá ningún represor que pueda sobreponerse a la profundad voluntad de cambio que tiene el pueblo. El aprendizaje es profundo.

-¿El aprendizaje de esta agresión?

-Que el día de mañana, cuando la vida nos depare una posición de gobierno, no permitiremos jamás la segregación de nadie.

-¿Aprenderá el país de los consejos o persistirán los trancazos?

-Venezuela debe dejar de ser una novela donde las muchachas buscan un Kent y los hombres a la Barbie. La próxima vez que busquemos un líder no pensemos en mesías sino en la persona que vemos en el espejo todas las mañanas.

-Le fracturaron una costilla…

-Cuando me llevaron a la Policlínica el médico me dijo ¡para algo te sirvieron esos kilos!, para amortiguar el golpe.

-¿Se solidarizó con usted alguien del oficialismo?

-Absolutamente nadie.

Sin plazos

-¿El error de la oposición desde que ganó la mayoría en la Asamblea, en 2015?

-Fijar plazos, especificando día y hora. Es una acción muy irresponsable pues no se toman en cuenta los imponderables del destino. Fijamos plazos sin ser pitonisos.

-¿Y el error de la Asamblea?

-Creer que estábamos lidiando con unas carmelitas descalzas, con unos demócratas que entendían la labor del Parlamento. No meto a todos en el mismo saco, pero allí hay mafiosos, narcotraficantes, hay de corte gorilas, totalitarios. Ya esto ha pasado de un problema jurídico a otro humano.

-¿Se ha desencantado la población del parlamento?

-En la medida que los eventos ocurren el Parlamento tiene sus altos y bajos. Si a la gente se le da un plazo y ese plazo no se cumple la gente se desencanta. A propósito de la infame sentencia del TSJ que le quita facultades a la AN y elimina de facto la inmunidad parlamentaria, el país reclama acciones moralizadoras. Y eso está pasando. Se ha despertado a un pueblo adormecido por el desencanto y la indignación. El pueblo terminará de moralizarse cuando vea a todos sus dirigentes al frente de la lucha.

-¿Hacen falta más dirigentes que vayan al frente de las manifestaciones?

-Cada día los veo más.

-¿Qué ha podido hacer desde su curul por Anzoátegui?

-Yo me presento como el representante de la provincia de la provincia porque represento al sur del estado. He sido la voz de los que no tienen voz. Particularmente, estoy trabajando la ley de pensiones universales, para las amas de casa.

-¿Una autocrítica como oposición?

-Entender que no en todos los casos no somos dueños de la verdad. Hay que escuchar más a la gente.

Incertidumbre electoral

-¿Habrá elecciones este año?

-En un país democrático no existe esta incertidumbre. En Venezuela la elección se ha convertido en una concesión.

-Según estudios de opinión, de haber comicios regionales, que son los que propone inicialmente el gobierno, la oposición ganaría en todos los estados. ¿Cree que el régimen neutralizaría las gobernaciones tal como lo hizo con la Asamblea Nacional?

-Eso sería un golpe mortal para el gobierno, pero estoy seguro de que así como puso Corpomiranda también pondrá Corpolara. El conflicto no se resolverá sólo con elecciones regionales. Se trata de restablecer el hilo constitucional.

-¿Una recomendación al gobernador de Anzoátegui?

-Que no vuelva a decir que el principal interés del país es el partido, una cúpula de borrachos de poder, y no la gente y las elecciones.

-¿Volverán a sacarlo por la fuerza del CNE?

-Soy irreverente. Y no busco noticia cuando hago algo. Tengo el derecho a exigirle al CNE elecciones. Y tendrán que mantener un pelotón para impedirlo porque iremos cuando sea necesario.

-Miembro de la dirección nacional de PJ, ¿qué ha hecho su partido por la Unidad Democrática?

-Ha sido un orfebre de la unidad nacional. Y a veces se ha desprendido de muchas posiciones para mantenerla.

-¿Qué no tiene la MUD que le sobra al Psuv?

-Respetando a su militancia, la génesis del Psuv está impregnada de prepotencia, deslealtad y desconexión con los problemas de la gente.

-¿Y viceversa?

-Constancia y amor por Venezuela.

Diálogo sin estafadores

-¿Creyó o sigue creyendo en el diálogo?

-En democracia sería algo normal para discernir y resolver conflictos, pero, ¿cómo negocias con estafadores de un pueblo?

-¿Su salida a la crisis institucional?

-Todo dentro de la Constitución.

-Pero el oficialismo los acusa de traición a la patria…

-Si luchar para que haya medicinas es traición a la patria, entonces todos los que queremos medicinas somos traidores de la patria.

-¿Teme que las bandas violentas vuelvan a arremeter contra la Asamblea?

-Desde los tiempos de Monagas no ocurría un asalto al parlamento y volvió a ocurrir, Todos los días insultan a los diputados desde una esquina caliente.

-¿Considera que el gobierno actúa como una dictadura?

-No es que actúa. Es una dictadura.

-¿Abriga esperanzas de que la Fanb cumpla y haga cumplir la Constitución?

-Es su deber, pero cuando veo a Padrino López hablar no veo a un militar sino a otro borracho de poder; a un esbirro como el que tuvo Pérez Jiménez, que utiliza las armas de la república para reprimir a un pueblo. La cúpula militar es una caterva de mafiosos y delincuentes, y las reservas morales de la Fanb tendrán que ponerse del lado de la justicia.

-Vuelta la democracia, ¿costará resarcir tanto odio y resentimiento?

-Ya no hay odio entre pueblo y pueblo, sino contra unos borrachos de poder.

-¿En qué podría ceder la AN para lograr la paz y la unión?

-Con tal y haya elecciones, los 112 parlamentarios estaríamos dispuestos a dimitir.

-¿Y el régimen?

-Permitiendo que el pueblo se exprese.

-¿Teme una guerra civil?

-En lo absoluto. Repito, ya no es una lucha de pueblo contra pueblo…

-¿Y una intervención extranjera?

-No hay intervenciones buenas ni intervenciones malas. Otra cosa es que el mundo eleva su voz para decir ¡ya basta que en Venezuela se sigan cometiendo tropelías y se le niegue elecciones a la población!

-¿Imagina al chavismo como oposición al gobierno central?

-Es el destino que les toca lo más pronto posible. Tendrán que someterse a las nuevas reglas del juego.