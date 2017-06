Oposición acusó en la Fiscalía al defensor y al contralor

11:31 AM Diputados de la Unidad acudieron ayer ante el MP para introducir una acusación penal por la supuesta falsificación de documentos para elegir a los magistrados del TSJ

Corresponsalía

Caracas.- Parlamentarios de la Unidad acudieron ayer ante el Ministerio Público para introducir una denuncia por la supuesta falsificación de documentos para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El diputado Juan Miguel Matheus subrayó que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, rechazó desde la fase de preselección, el nombramiento “express” de 33 magistrados de la Alta Corte, realizado en diciembre de 2015 por el anterior parlamento chavista.

Matheus, acompañado del también parlamentario de la MUD, José Guerra, interpuso una denuncia por hecho punible contra el defensor del Pueblo, Tarek William Saab y el contralor general, Manuel Galindo. Como parte de los recaudos presentó copia del acta de una reunión del Consejo Moral Republicano, con fecha 16 de diciembre de 2015, cuando se requería el visto bueno de esa instancia sobre los aspirantes a integrar el máximo tribunal.

Indicó que tanto Ortega Díaz como la secretaria ejecutiva permanente de la instancia, María Marcano, no firmaron el acta.

“Este documento sirve de pretexto, de fundamento de la designación de estos magistrados express, pero por otro lado sirve de indicio que incrimina a Tarek William Saab y a Manuel Galindo, porque este documento no podía ser utilizado para hacerle conocer a la Asamblea Nacional un acto de voluntad por parte del Poder Ciudadano”, dijo Matheus.

Saab y Galindo, quienes sí respaldaron el proceso, afirmaron el jueves que Ortega Díaz lo había avalado. El defensor mostró el libro de actas que presuntamente habría firmado la fiscal en una reunión posterior del 21 de enero, un mes después de la escogencia de los magistrados.

Matheus agregó que Saab y Galindo incurrieron en la violación del artículo 317 del Código Penal que establece el delito de falsedad documental, que podría implicar de tres a seis años de cárcel.

“Es un delito muy grave contra la fe pública”, dijo.

Amenazas del Defensor

Sobre este caso, la exsecretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, afirmó que ni ella ni Ortega Díaz avalaron la elección de los magistrados y responsabilizó a Saab y a Galindo del proceso.

Marcano subrayó que no firmó el nombramiento de los 33 integrantes de la alta corte, porque no cumplían con los extremos legales, -no presentaron registros, ni tenían los 15 años de carrera que exige la ley- mientras algunos poseen investigaciones penales.

Dijo haber recibido amenazas directas del defensor. “En varias oportunidades me dijo que tenía que hacer lo que él me estaba diciendo, porque era el presidente del Poder Ciudadano y allí no era nada de ley, sino de política”, dijo en una entrevista radial.

Advirtió que posee todos los respaldos y documentos de las acciones que realizó durante su gestión en el Poder Moral.

“Si Tarek o el contralor pretenden realizar algo en mi contra, sepan que tengo todos los archivos respaldados. Yo tengo mi conciencia tranquila”.