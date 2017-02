Oposición asegura que hasta ahora no se ha reunido con Zapatero

EFE

Caracas.- El jefe de la facción opositora del Parlamento venezolano, el diputado Stalin González, aseguró hoy que hasta el momento el antichavismo no ha tenido ninguna reunión con el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Caracas para abordar el reinicio del diálogo.



"El expresidente Zapatero está en el país pero no hemos tenido ningún tipo de acercamiento", dijo Stalin a la prensa al ser consultado sobre si la presencia del político español significaba la reactivación de las conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, abandonadas por la oposición hace casi un mes, y si se había desarrollado algún encuentro.



El líder de la bancada que controla la Asamblea Nacional venezolana, sin embargo, no descartó que pueda desarrollarse un encuentro próximamente.



Rodríguez Zapatero se reunió ayer en Caracas con Maduro para abordar la continuación de ese proceso de conversaciones.

Continúa el diálogo



El presidente venezolano aseguró que el jefe de la delegación oficial para el diálogo, el alcalde Jorge Rodríguez, estuvo reunido con el político español porque "continúa el proceso de diálogo".



Stalin negó la continuidad de esos encuentros con la participación de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pese a que el Gobierno venezolano ha sugerido en varias oportunidades que los opositores se mantienen en contacto con los delegados del dialogo.



"Creo que todo lo que se dice desde el Gobierno no pareciera ser tan verdad", dijo.



El expresidente español sostuvo ayer mismo una reunión privada con varios representantes de la Cámara de periódicos de Venezuela que solicitó ser incorporada en las deliberaciones entre Gobierno y oposición.



Zapatero ejerce como mediador del diálogo representando a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) junto a los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), así como el Vaticano.



Los mediadores difundieron en enero un plan de reactivación de las conversaciones.



La delegación del Gobierno decidió acoger esta propuesta y pasar "a una segunda fase del diálogo a partir del presente".



Sin embargo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha puesto en duda su retorno a las negociaciones debido a los "retrasos" del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar este año los comicios de gobernadores que debían realizarse en diciembre, además de las elecciones municipales.



La MUD ha pedido, además, la liberación de los políticos presos y la apertura de un canal humanitario para proveer al país de alimentos y medicinas en el marco de una severa crisis de escasez de estos y otros productos básicos.