Oposición: CNE busca abstención en próximos comicios

03:36 PM La portavoz de la MUD para asuntos electorales, Liliana Hernández, recriminó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no haya hecho la sustitución de candidatos

EFE

Caracas.- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusó hoy al Poder Electoral de violar la ley que regula las votaciones en el país para buscar que haya un porcentaje alto de abstención en las elecciones de gobernadores que se celebrarán el 15 de octubre.



La portavoz de la MUD para asuntos electorales, Liliana Hernández, recriminó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no haya hecho la sustitución de candidatos que renunciaron o declinaron a favor de otros en las boletas con que se está enseñando a votar a la población.



"No están garantizando una oferta electoral clara, y la gran obligación del CNE como Poder Electoral es que el elector tenga toda las posibilidades, toda la información y transparencia", sostuvo Hernández durante una rueda de prensa en la que alertó sobre la posibilidad de que esto incremente el porcentaje de votos nulos.



Dijo que las cuatro rectoras del CNE, "están actuando como instrumento de la política de abstención" del presidente Nicolás Maduro, reiterando, según dijo, que no existe la autonomía de poderes.



Informó que la MUD ha acreditado al 90 % de los testigos para los comicios de octubre y consideró que, pese a las irregularidades denunciadas, "cuando hay mucha participación, cuando hay una voluntad mayoritaria que se expresa, eso es lo que termina de blindar el proceso".



Hernández criticó además el uso por parte del Gobierno del canal estatal VTV para promocionar a diario a sus candidatos, sin ningún espacio para los opositores, lo que consideró otra violación a la campaña, y adelantó que denunciarán formalmente esta situación.



Agregó que la MUD levantará un expediente sobre toda la campaña y la elección como tal que será entregado luego a embajadores asentados en Caracas "para informar a la comunidad internacional".