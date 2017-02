Oposición denunció que CNE pusó feriados en lapsos para legalizar

09:16 AM Dirigentes de la Unidad calificaron de “improvisado y atropellado” el cronograma para actualización de toldas partidistas que fue presentado ayer por parte de funcionarios

Corresponsalía

Caracas.- Las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) no asistieron a la reunión realizada ayer para presentar los detalles y el cronograma del proceso de renovación de partidos políticos que se espera comience el 18 de febrero.

Al encuentro acudieron funcionarios del organismo comicial y voceros de las toldas de la oposición, quienes calificaron de “improvisada y atropellada” la presentación.

El representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el CNE, Vicente Bello, advirtió que la instancia electoral incluyó en su calendario de legalización feriados como Carnaval y Semana Santa, días en los que será improbable llevar a cabo el proceso.

Este es sólo uno de los muchos obstáculos que han sido denunciados por la oposición y partidos minoritarios del chavismo, los cuales considera que ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias impuestas, el CNE terminará por invalidar a la mayoría de las organizaciones con fines políticos del país.

“No se dieron cuenta de que estaban incluyendo los fines de semana correspondientes a Carnaval y Semana Santa, es decir, no existe en Venezuela que el Domingo de Resurrección un partido político esté movilizando electores a unas oficinas del Consejo Nacional Electoral o plazas Bolívar, donde habrán procesiones en varios estados del país, a que se dé un proceso de renovación de nómina”, dijo.

Sin puntos de validación

Se prevé que 59 organizaciones políticas validen la nómina de militantes. Cada una debe obtener por lo menos el apoyo de 0,5% de los electores inscritos en al menos 12 estados.

El proceso se realizará en 10 fines de semana hasta el 23 de abril. A cada tolda se le asignará un fin de semana (dos días) para recabar las manifestaciones de voluntad. Sólo se tiene previsto utilizar 390 máquinas captahuellas.

“Nuestra opinión es que esto ha sido tan improvisado, tan atropellado, que todavía no tienen la lista de puntos donde van a estar ubicados.Nosotros demostramos que la cantidad de 390 puntos no alcanza para distribuirlos en 365 municipios que existen en el país y se incluyen las parroquias de Distrito Capital y las parroquias del estado Vargas (...) Va a existir a lo sumo una máquina por punto. Eventualmente, en algunas capitales de estado existirán dos o más máquinas en algunos municipios. Eso no alcanza”, advirtió.

El dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, objetó que en la reunión, que se realizó a las 11:00 am con las asistencia de más de 40 organizaciones-, no estuviera presente la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. “Se pensaba que los partidos iban a recibir una información más amplia, pero no ocurrió nada de eso. Ni siquiera la rectora tuvo la responsabilidad de dar la cara a los actores políticos”, dijo.

El representante de Acción Democrática (AD), Negal Morales, calificó de “burla” la reunión. Señaló que el objetivo del proceso de renovación es ““exterminar políticamente a los partidos , impidiendo que tengamos tarjetas para postular”.

















“Ayer no nos dijeron cuando se convocarán las regionales. Los rectores no nos dieron la cara. Fue una exposición imprecisa sobre la renovación (…) Esta reunión fue una burla”, señaló el dirigente de la tolda blanca.