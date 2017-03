Oposición destaca en Día de la Mujer "humillaciones" que sufre la venezolana

EFE

Caracas.- La oposición de Venezuela destacó hoy las "humillaciones" que asegura sufren las venezolanas al tener que hacer frente a la escasez de alimentos y medicamentos, así como a las deficiencias en la atención médica y de seguridad, situación que fue resaltada en el marco del Día Internacional de la Mujer.



En la Asamblea Nacional (AN), que controla la oposición, se realizó el evento "Mujeres: Un Clamor por Venezuela", en el que se retomaron los números de la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) 2016 que fue presentada en febrero pasado y que señaló que 82 % de los hogares venezolanos vive en pobreza.



El presidente de la AN, Julio Borges, afirmó que la mujer venezolana "es la que lleva el peso del país en sus hombros" y "lucha todos los días para sostener a su familia en tiempos de crisis".



La diputada opositora Maribel Guedes dijo en este foro que las mujeres venezolanas se encuentran hoy en día en una fila "perenne" para comprar alimentos, lo que les resta tiempo para "prepararse intelectualmente" o "tener otra visión de país".



También señaló que hay "once mujeres que están hoy detenidas como presas políticas en las cárceles de Venezuela" y pidió para ellas "un fuerte abrazo porque por pensar diferente están detenidas".



La también diputada opositora Delsa Solórzano dijo, a través de su cuenta de Twitter: "Nuestra mujer sufre humillación y maltrato de funcionarios del Estado cuando la insultan o golpean solo por hacer cola para comprar" alimentos.



Solórzano agregó que la venezolana "tiene un salario insuficiente que no alcanza para las necesidades básicas ni de ella ni del hogar", y apuntó: "Cuente cada mujer de Venezuela con nuestra lucha incansable por recuperar la patria perdida, y devolver a nuestro país la dignidad que bien merece".



Por su parte, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles aseguró hoy en Twitter que "la humillación y carencias de todo tipo a las que son sometidas nuestras mujeres venezolanas todos los días por una narco corrupta cúpula madurista se acabarán".