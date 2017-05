Oposición entregó documento para "sacudir la conciencia" de Fuerzas Armadas

08:02 AM El presidente del parlamento, Julio Borges, le dijo a los militares que "llegó la hora de ser fieles a su juramento" y que no se les recuerde como los "esbirros de Nicolás Maduro"

EFE

La oposición venezolana entregó ayer un documento "a todos los componentes" de las Fuerzas Armadas con el que aspira "sacudir la conciencia" del cuerpo castrense, en el marco de las protestas antigubernamentales que ya cumplen 56 días.



En el documento, titulado "mensaje del pueblo venezolano a la Fuerza Armada", la oposición exige a los uniformados que "contribuyan desde su posición a que se respete la Constitución" y "vean lo que está pasando en las calles".



"No se sigan prestando a ese triste papel de ser guardaespaldas de una putrefacta y corrupta dictadura, los venezolanos estamos hartos del sufrimiento y de la burla", añade el documento que fue leído hoy en una rueda de prensa por el presidente del Parlamento, el diputado opositor Julio Borges.



Los opositores al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro cumplen 56 días de protestas de calle, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado como saldo al menos 58 fallecidos, según cifras de la Fiscalía.



Aunque Borges dijo que el mensaje a la Fuerza Armada fue entregado en "distintos sitios del país", en Caracas la manifestación que pretendió llegar al Fuerte Tiuna, el principal cuartel del país, fue dispersada por los cuerpos de seguridad con gases lacrimógenos.



"Llegó la hora de ser fieles a su juramento, no permitan que en vez de ser vistos como los dignos herederos de El Libertador Simón Bolívar, la historia los recuerde como los esbirros de la dictadura de Nicolás Maduro", prosigue el documento.



A título personal, Borges señaló que la Fuerza Armada "ha sido utilizada" por el Gobierno de Maduro como una "herramienta de represión".



Alertó que el proceso Constituyente que promueve el chavismo busca "destruir" al cuerpo castrense para "implementar un Ejército tipo Cuba en Venezuela".



"La Fuerza Armada, en este momento, no puede obedecer órdenes que son contrarias a los derechos humanos", insistió Borges.



Aseguró que este mensaje a la Fuerza Armada será interpretado por el Ejecutivo venezolano como un llamado a golpe de Estado, pero aclaró que "el golpe de Estado ya se dio" por parte del Gobierno venezolano, al que acusó de violar la Carta Magna.



"El llamado que estamos haciendo es a restituir la democracia",