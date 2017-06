Oposición marcha al Ministerio Público para dar apoyo a la fiscal general

"Los venezolanos desconocemos antejuicio de mérito y por eso este #22Jun a las 10 am marcharemos hasta la sede de la Fiscalía", indicó la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su cuenta de Twitter.



El líder opositor Henrique Capriles dijo en la esa misma red social que la movilización hacia la Fiscalía es "en todos" los estados y "en defensa de la Constitución".



Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara señaló: "Hoy volvemos a la calle, desde las 10 am marcharemos hasta la Fiscalía para exigir justicia contra la dictadura".



Mientras, el dirigente del partido Voluntad Popular (VP), David Smolansky, expresó que este jueves se cumplen "83 días en resistencia" y que no van a abandonar las calles.

En contra

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el martes que aceptó admitir una solicitud de enjuciamiento a Ortega Díaz después de que el diputado chavista Pedro Carreño introdujera un recurso en su contra acusándola de "violar la Constitución", un proceso que podría acarrear su destitución del cargo.



La fiscal, hasta hace poco vinculada con el chavismo, se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico con la convocatoria a una Constituyente.



Ortega Díaz ha advertido que llegará "hasta donde se lo permita la ley" ante la posibilidad de ser enjuiciada por el Supremo y apuntó que podría estar cerrándose "la última puerta de la democracia" que es el Ministerio Público.



Desde el pasado 1 de abril, la nación petrolera se ha visto sacudida por una ola de manifestaciones, a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, que en algunos casos han degenerado en hechos violentos que se saldan con 75 víctimas mortales y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.