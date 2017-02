Oposición pide anteponer elecciones a renovación de partidos

EFE

Caracas.- La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió hoy al Poder Electoral que anteponga el proceso para elegir gobernadores y alcaldes este año, al trámite para la renovación de los partidos políticos y que es, según el antichavismo, "imposible de cumplir".



"Debe privilegiarse la convocatoria de las elecciones regionales, como ocurrió precisamente en el año 2006 cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo una situación similar a esta", dijo a periodistas el coordinador electoral de la MUD, Vicente Bello, tras sostener una reunión con los partidos convocada por el ente de comicios.



El opositor aseguró que en esa ocasión el CNE postergó el proceso de legitimación de varias organizaciones en vista de las elecciones presidenciales que constitucionalmente debían hacerse ese año.



Por otro lado, calificó como "improvisada" la cita de hoy en el CNE donde las autoridades explicarían en detalle el proceso de renovación que comenzará el próximo 18 de febrero y se extenderá únicamente durante los días de fin de semana hasta el 23 de abril.



"Esto ha sido tan improvisado, tan atropellado que todavía no tienen la lista de puntos ni dónde van a estar ubicados", prosiguió Bello que consideró insuficientes los 390 puntos que dispondrá el CNE en los 335 municipios del país caribeño.



El vocero antichavista remarcó que para esta tarea los militantes de las diferentes organizaciones políticas deberán aportar datos como su nombre y apellido, número de cédula, huella dactilar y dirección de residencia por lo que, afirmó, "eso va a llevar mucho más tiempo" del estimado por el Poder Electoral.



Durante esta jornada deberán renovar el registro de sus militantes 59 organizaciones con fines políticos que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1 % de los sufragios emitidos.



El CNE explicó el martes que cada partido tendrá dos días "para la recolección de manifestaciones de voluntad de sus miembros", que los 390 puntos disponibles trabajarán siete horas diarias y que contarán con la plataforma de captación de huellas digitales para validar a los militantes.



El rector electoral Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros del directorio del CNE afín a la oposición, criticó el proceso en su cuenta de Twitter y dijo que "salvó su voto" en la toma de estas decisiones.



"CNE limita derecho a la participación al aprobar proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible cumplimiento", escribió Rondón y agregó que con esta decisión el Poder Electoral "dificulta el Derecho a la Asociación Política, lo cual es sumamente grave".