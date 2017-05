Oposición planteó a militares que pidan a Maduro elecciones o seguirán protesta

06:48 AM Los diputados José Manuel Olivares, Juan Requesens, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni pidieron al estamento castrense cumplir con el artículo 328 de la Constitución

EFE

Caracas.- La oposición venezolana planteó hoy a los militares que le pidan al presidente Nicolás Maduro que convoque a elecciones generales para superar la crisis que sacude al país tras 58 días de protestas, o advirtieron que "la calle va a seguir".

En una conferencia de prensa, los diputados José Manuel Olivares, Juan Requesens, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni dirigieron un mensaje al estamento castrense, al que le pidieron cumplir con el artículo 328 de la Constitución, según el cual la Fuerza Armada "es una institución esencialmente profesional, sin militancia política".

"Hoy estamos pidiendo que esas armas de la República y esa soberanía que dicen el artículo 328 la ejerzan y le digan a Nicolás Maduro que o convoca a elecciones o la calle va a seguir o convoca a elecciones o ustedes señores militares va a tener que asesinar a todo un pueblo", declaró Olivares.

Y subrayó que "la mala noticia para ustedes es que la calle va a seguir".

Olivares orientó su mensaje a los suboficiales subalternos, a los oficiales superiores y a los generales del país.

"Hoy la historia de Venezuela descansa en parte en sus hombros, porque la parte que corresponde a nosotros que es la calle, va a seguir, va continuar", agregó.

El legislador criticó la Asamblea Constituyente que convocó Maduro como una salida a la crisis del país.

"La Constituyente es Nicolás Maduro para toda la vida, la Constituyente es hambre, la Constituyente es pasado, es odio. Es por eso que ustedes hoy tienen un gran peso y responsabilidad", afirmó Olivares, dos días después de que los opositores protagonizaran la marcha de "Los Libertadores" hasta los cuarteles en el país.

Horas antes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que la situación por la que atraviesa Venezuela no se resolverá por vía militar, pues a su juicio es algo que deben solucionar los políticos a través del diálogo y el encuentro entre las partes.

"Este es un problema que lo van a resolver son los políticos, no es por la vía militar que se va a resolver, no es en la Conferencia Episcopal Venezolana la que lo va a resolver. No son los empresarios, son los políticos que deben, bueno, ponerse de acuerdo", afirmó en una entrevista con el canal privado Televen.

Padrino López indicó que los políticos deben "sentarse reconocerse, respetarse, dialogar, negociar" y llegar a un acuerdo "entre las partes para convivir".

Asimismo, rechazó los llamados de la oposición a los agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para, dijo, "desconocer a la institución" y, en ese sentido, indicó que no descarta que pudieran haber grupos de la Fuerza Armada que estén trabajando en acciones contra el Gobierno venezolano.

Sin embargo, aseguró que estos grupos "no van a tener éxito, como tampoco va a tener éxito los hechos de violencia que se están dando en buena parte del territorio nacional".