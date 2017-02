Oposición presentará nueva ruta para buscar cambios políticos

El secretario político de la MUD, Ángel Oropeza, reiteró que la reestructuración de la plataforma -anunciada hace una semana- era una "necesidad" debido a los cambios que ha registrado el país que, afirmó, "pasó a ser el más pobre del continente y uno no democrático en términos de elecciones".



Oropeza admitió que dentro de la MUD existen disensos sobre cómo lograr cambios políticos, pero consenso sobre la necesidad de concretarlos, por lo que consideró "fundamental" que el bloque pueda "conectar la molestia que existe en diversos sectores y convertirla en una fuente de presión" para acercar "la época del cambio".



El vocero no estimó una fecha para la presentación de la "hoja de ruta" ni aportó mayores detalles al respecto.



Con la reestructuración, la alianza opositora dejó de tener una Secretaría Ejecutiva, como desde sus inicios en 2008, y abrió tres "equipos de apoyo" (secretarías) para lo político, social y lo técnico que operarán bajo la coordinación general de José Luis Cartaya, actual subsecretario del Parlamento.



Este nuevo equipo se instaló formalmente este jueves a la expectativa de las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año, pero que no han sido convocadas todavía por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha motivado críticas de la MUD que acusa al ente de querer suspender el derecho al voto en el país caribeño.



En este sentido, el secretario técnico de la MUD, Roberto Picón, dijo hoy que desde su equipo se vigilará el crecimiento del padrón electoral, así como el de la MUD en el territorio nacional, "y el día de las elecciones, cómo se monitorean los centros de votación y los resultados".