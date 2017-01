Oposición propondrá diálogo con nuevos mediadores

Tras anunciar que se retiraban del proceso de conversaciones tal como estaba planteado desde el pasado 30 de octubre -con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano- los opositores acordaron formular un nuevo proceso de negociaciones con un diferente formato, del que no precisaron aún detalles.



Las fuentes explicaron que la plataforma dio por terminado el proceso de diálogo que acompañaron hasta ahora los expresidentes Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (R. Dominicana), y José Luis Rodríguez Zapatero (España), por el supuesto incumplimiento del Gobierno, y aseguraron que este capítulo "no se volverá a repetir".



La alianza de partidos no consiguió un consenso alrededor del plan de trabajo propuesto por los mediadores hace una semana para relanzar las conversaciones, que ya habían entrado en suspenso el pasado 6 de diciembre con el reproche de la MUD al Gobierno de haber incumplido los acuerdos alcanzados en las dos únicas plenarias que se celebraron.



El diputado Freddy Guevara, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, indicó a EFE que aunque esta organización no participó en el diálogo pasado, la participación de los opositores en un nuevo proceso "no puede hacerse ni bajo las mismas condiciones ni con los mismos mediadores".



En reiteradas oportunidades varios opositores cuestionaron la imparcialidad de los expresidentes en los encuentros, sugiriendo que estos podrían estar favoreciendo la posición del Gobierno.



El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, indicó en su programa de radio transmitido por la emisora local RCR y en Periscope, que el diálogo "abortó (...) por responsabilidad del incumplimiento del oficialismo, del Gobierno, ante el incumplimiento reiterado y denunciado por la oposición y por el propio Vaticano, ese proceso se estancó primero y colapsó después", dijo.



Sin embargo, las fuentes consultadas por Efe aseguraron que los partidos continúan evaluando la propuesta presentada el pasado viernes por los expresidentes y el nuncio del Vaticano en Caracas, Aldo Giordano, para la formulación de un nuevo proceso que de concretarse sería "otra cosa".