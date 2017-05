Oposición responde al Gobierno con marcha contra Constituyente

Deisy Martínez

Caracas.- La oposición respondió a la invitación de participar en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hecha desde el Gobierno, con una marcha desde distintos puntos de Caracas hacia la sede del Ministerio de Educación este lunes.

El objetivo será entregar por escrito a Elías Jaua, el rechazo a la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro.

El mandatario nacional anunció el 1ero de mayo que en vista de la negativa de sus adversarios a retomar el diálogo nacional, convocaría a una ANC “ciudadana, obrera, comunal y campesina” para hacer cambios a la Carta Magna de 1999, propuesta que tres días después oficializó mediante decreto.

“Eso no es una Constituyente, mal podríamos ir nosotros a un proceso fraudulento. El mundo y los venezolanos tienen que saber que estos personajes, que no quieren someterse al escrutinio popular, se inventaron un proceso que no está en la Constitución, porque esas elecciones sectoriales no existen en el texto constitucional”, subrayó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.

En representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el excandidato presidencial advirtió que la iniciativa para modificar la Carta Magna puede ser del jefe de Estado, pero que el pueblo debe decidir, mediante referendo consultivo, si está de acuerdo o no con la convocatoria.

Indicó que estos argumentos jurídicos y políticos serán plasmados en una carta que esperan que Jaua, como titular de la Comisión Presidencial Constituyente, además de ministro de Educación, reciba de la manifestación opositora que una vez más intentará llegar al centro de Caracas, donde se ubica la mencionada cartera.

El jefe de la fracción parlamentaria opositora en la Asamblea Nacional, Stalin González, dio detalles de la movilización que partirá a las 11:00 am de varios puntos.

En el oeste capitalino, municipio Libertador, la caminata será desde Montalbán y El Paraíso. Otros puntos de salida estarán ubicados en la avenida Libertador y Santa Mónica, mientras que los habitantes del este caraqueño marcharán desde Caurimare, Santa Fe, El Marqués y Altamira.

El diputado nacional indicó que también habrá protestas en las regiones del país, las cuales deberán llegar a la sede de las gobernaciones.

También ayer, los artistas y músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela marcharon desde la plaza Altamira en el municipio Chacao, hasta la plaza Alfredo Sadel en las Mercedes (Baruta) para rendir homenaje a las personas asesinadas durante las protestas contra el Gobierno en todo el país.

La mayoría de los manifestantes asistió con un instrumento musical y al final se realizó un concierto desde una pequeña tarima.

Contramarcha

El chavismo también marchará en Caracas, pero en apoyo a la Constituyente, y lo hará el martes 9 de mayo. La invitación fue formulada por la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios para jóvenes de todo el país.

Por otro lado, durante un encuentro entre la Comisión Presidencial Constituyente y el sector juvenil y estudiantil, Jaua reiteró que la ANC permitirá retomar el camino al diálogo que la MUD abandonó en noviembre de 2016 y preservar la paz, porque la agenda violenta de los adversarios, alertó, “coloca al país en una peligrosa situación, entre una delgada línea entre la guerra y la paz”.