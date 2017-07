Oposición venezolana quemará cuadernos de la consulta para evitar represalias

EFE

La oposición venezolana anunció hoy que quemará los cuadernos de votación de la consulta popular que efectuará este domingo para evitar represalias desde el Gobierno contra los que participen en esta jornada en la que se preguntará a los ciudadanos si están o no de acuerdo con una constituyente.



No bien concluya el proceso de consulta a los ciudadanos sobre si están de acuerdo o no con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa Maduro, "los cuadernos de registro serán quemados", declaró a periodistas el dirigente del partido opositor Acción Democrática, Negal Morales.



El dirigente, que declaró como vocero de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo que la medida de prender fuego al registro forma parte de una serie de iniciativas que buscan dar seguridad a los votantes y evitar represalias.



"Después de haber sido registrado (el elector) y totalizada el acta (esta) va a ser quemada, porque no vamos a dejar que ningún (funcionario) del Gobierno tenga acceso a los nombres y apellidos de la gente" que participe en la votación, remarcó.



La MUD llamó a la consulta para que los venezolanos expresen su apoyo o rechazo a la Constituyente que Maduro convocó para modificar la Carta Magna, una elección que se realizará el próximo 30 de julio.



El gobernante asegura que su iniciativa está respaldada por la Constitución venezolana vigente, lo que sostiene no sucede con la convocatoria opositora, la que tacha de ilegal por no estar respaldada por el Poder Electoral.



Las convocatorias a votar efectuadas por ambas partes enfrentadas se mantienen a la par de una ola de protestas antigubernamentales que en cien días han dejado 91 muertos, cientos de heridos y detenidos.