Opositores exigen cronograma electoral de las regionales

El opositor Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), tachó de "inaceptable que a 40 días de la supuesta fecha de las elecciones regionales, que según la última propuesta de cronograma es para el 15 de octubre, aún el CNE no aprueba cronograma electoral".



En una declaración difundida este domingo, Caldera preguntó por qué tras el anunció sorpresivo de adelantar dos meses las elecciones que habían sido fijadas para diciembre, dando un plazo de solo dos días para presentar candidatos, el Poder Electoral no ha podido presentar las fechas exactas para la ejecución del proceso.



La alianza opositora inscribió una larga lista de candidatos en ese plazo, pero prevé elegir a los candidatos unitarios que le representarán en esos comicios el próximo domingo 10 de septiembre, en unas primarias internas.



De la lista de postulados la MUD "tendrá 23 candidatos unitarios" elegidos en ese proceso y a la espera de que el Poder Electoral precise cuándo será la elección y cuándo comenzara el periodo de campaña, dijo el opositor, que además forma parte de la dirección nacional de la formación Primero Justicia.



Caldera sostiene que el Poder Electoral está demorando la publicación del cronograma para beneficiar al Gobierno de Nicolás Maduro, que podría perder buena parte de las gobernaciones si midiera a sus candidatos en las urnas en uno de los momentos más críticos de la economía venezolana.



El excandidato presidencial y actual gobernador de Miranda Henrique Capriles consideró la falta de fechas como "una burla" del Poder Electoral, y exigió a las autoridades pronunciarse al respecto.



"Los 30 millones de venezolanos aún no sabemos que día de octubre serán las elecciones. En otras partes de nuestro continente se conoce con suficiente tiempo la fecha de las votaciones, menos aquí", dijo durante un recorrido por el estado que ha gobernado por dos periodos y que planea dejar una vez sea electo su sucesor.



El partido opositor Un Nuevo Tiempo, miembro de la alianza MUD, acordó por su parte "exigir al CNE fijar la fecha para las elecciones de gobernadores, para lo cual es necesario que se apruebe el resto del calendario y que se defina una ruta electoral que garantice el regreso a la democracia en Venezuela", indicó un comunicado.