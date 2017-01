“Organizaciones de la MUD bloquean decisiones en la Unidad”

Jesús Eduardo Castro

Preocupación. Ese es el sentimiento que actualmente tiene el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Simón Calzadilla, quien ha visto cómo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la cual forma parte, no ha adoptado con la necesaria velocidad acciones para enfrentar los ataques del Gobierno contra el parlamento y la población venezolana.



A juicio de Calzadilla, quien fungió como segundo vicepresidente de la AN durante 2016, en la Unidad hay sectores que no terminan de comprender la gravedad de la situación que atraviesa el país y condena que a dos semanas de comenzar el año 2017 no se haya convocado la primera sesión de la plataforma opositora para definir acciones de cara a un año 2017 que anticipa “incluso peor que el 2016” en lo económico, político y social.



Para Calzadilla, el cambio de sistema gubernamental no puede esperar porque esto se traduciría en mayores problemas para la nación.



Bloqueos en la MUD

-¿Considera que la MUD ha actuado con la eficiencia debida?

-No. Sectores de la Unidad no ha entendido aún la gravedad de la situación de Venezuela. Estamos en mora con el país, debemos tomar acciones y esta es hora en que no se ha llamado a realizar la primera reunión del año 2017.



-¿En esas condiciones es posible que la oposición enfrente el 2017?

-Hay organizaciones políticas que están bloqueando el proceso para que hayan reglas claras y se tomen las decisiones necesarias para el país.



-¿Cuáles son esas organizaciones?

-En este momento no lo diré, pero esperaré las próximas semanas para ver si existen cambios de posturas y se convocan las reuniones debidas, de lo contrario tendré que hacerlo público. No podemos seguir así en lo interno.



-¿Considera usted que la MUD está acabada?

-No, hay problemas, pero para nada está acabada. ¿Quién sustituye a la MUD? Tenemos un Gobierno que está destruyendo este país y la Unidad está compuesta por todas las voluntades que se oponen a que eso suceda, pero ahora debemos ponernos de acuerdo y pronto.



-Pero vemos algunos errores en la oposición y ahora esta tardanza que usted denuncia ¿Eso la puede mellar?

-Desde el Movimiento Progresista hemos hecho muchos llamados a lo interno para que se reactive la Mesa, pero, para estamos a mediados de enero y aún no se convoca la primera reunión del año y esto no puede esperar más. Si no se toman las medidas yo haré públicos mis cuestionamientos a estas toldas que parecieran no querer buscar soluciones a la crisis actual.



-¿Qué debe hacer la MUD en este 2017?

-Debemos continuar en la búsqueda de una opción electoral para salir de este Gobierno.

-Pero el Gobierno pareciera negado a elecciones, ¿cómo lograr se convoquen?



-Este Gobierno está negado a los procesos electorales, pero se deben hacer movilizaciones, paros cívicos, lucha en la calle para lograr el voto. Acá hemos retrocedido 57 años porque se robaron el referendo revocatorio, no llamaron a elecciones de gobernadores, a pesar de que cumplimos todos los requisitos planteados por la Constitución nacional, igual este Gobierno nos arrebató las elecciones a todos los venezolanos. Junto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) violó la soberanía de la nación, esa que reside en el pueblo, de facto la borró.



-¿Cuánto impacto puede tener la decisión de la AN de declarar el abandono de cargo del presidente Maduro?

-Desde el primer momento lo dijimos en la AN: esa es una decisión política, que va a tener efecto real en el marco de las acciones que hagan la Unidad y la ciudadanía. Esta (la declaración de abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro) es una potestad constitucional que posee el Poder Legislativo. Sabemos que el TSJ y el Ejecutivo no lo acatarán, pero es una medida que debe ser respaldada con acciones de calle. La ciudadanía debe hacerse escuchar y respaldar las decisiones que impulsen el cambio.



-Pero aún la MUD ni siquiera se reúne ¿La tardanza en actuar no dificulta el cambio gubernamental?

-Cada día que pase este Gobierno en el poder es peor para la nación y cada vez va a ser más traumático el proceso de cambio en el país. Estamos ante un Gobierno totalmente autoritario, que desconoce la vía electoral, que está en contra de la paz de la población y que ha violado la Constitución reiteradamente.



-Con respecto al diálogo ¿volverán a esa instancia?

-Por ahora no iremos a dialogar nuevamente. Está pendiente la liberación de los presos políticos, la situación de los diputados de Amazonas y que presenten un cronograma electoral, todo eso falta. Si el Gobierno lo cumple volveremos al diálogo, pero si no lo hace seguiremos sin diálogo. La semana pasada detuvieron al diputado Gilber Caro de Voluntad Popular, violando el ordenamiento legal. ¿Es posible ir así al diálogo?



Panorama económico

-¿Cómo considera será el 2017 en materia económica?

-Para mi será un año de mucha incertidumbre. El año pasado fue muy malo con el descenso en 23% del PIB y más de 800% de inflación, números aún peores a los que proyectaba el Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela. Ha aumentado la pobreza y no se avizora salida electoral, esto lleva a un gran drama durante todo el año.



-¿Puede hacer algo la AN en el tema económico?

-No. Esta área es totalmente potestad del Ejecutivo Nacional. En lo económico, lo macro, lo micro, el descalabro es absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro y de Nelson Merentes. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de la política en materia económica y ha sido un fracaso.



-¿No prevé cambios en lo económico?

-No. El Gobierno se esmera en seguir ocultando los desmanes y la corrupción. Siguen ocultando la lista de beneficiarios por Cencoex y la corrupción en Pdvsa, por ejemplo. ¿Por qué no muestran la lista de quiénes han recibido los dólares de Cencoex? No tienen cómo rendir cuentas al país, este es un Gobierno forajido. El Gobierno sigue con su teatro, su charada, seguirá con el desconocimiento sistemático de la población, de la decisión que tomó el pasado 6 de diciembre para elegir la Asamblea.



-¿Cómo puede actuar la AN en este marco?

-Nosotros seguimos trabajando. El TSJ sigue golpeando a través de la Sala Constitucional, el Ejecutivo desconoció el proceso constitucional. Pero aún así, el 2016 fue un año en el cual doblamos la cantidad de leyes aprobadas en primera discusión. Desde lo parlamentario la actividad fue muy productiva, satisfactoria, pero los demás poderes, el Ejecutivo, el Judicial, el Moral, el Electoral sabotearon la actividad del parlamento.



-¿Cómo califica la pugna entre la AN y el TSJ?

-El TSJ ha violado la Constitución nacional en su objetivo de acorralar a la AN. Sólo hay que ver las interpretaciones sobre el artículo 318 o las competencias de la AN y vemos que el TSJ no está ya interpretando la Carta Magna, sino que está escribiendo una nueva Constitución. Mediante sus dictámenes la soberanía está siendo violada. La soberanía, que reside en el pueblo, ya no vale para el TSJ.