Padrino López pidió celeridad en aplicar justicia por ataques a instalaciones militares

Puerto La Cruz.- El ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, solicitó este domingo al fiscal general militar Edgar José Rojas, el aceleramiento de procesos para evitar impunidad por aquellas acciones efectuadas contra instalaciones militares.

Durante el acto de transmisión de mando de los jefes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi), el ministro rechazó el llamado a que dirigentes de la oposición realizados a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para rebelarse al estado.

Durante una transmisión televisiva, ratificó que la jurisdicción militar sí tiene competencias para juzgar a aquellos civiles que incurran en delitos militares establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar.

“Obviamente no podemos enjuiciar a un civil por subordinación, no podemos enjuiciar a un civil por deserción, no podemos enjuiciar a un civil por negligencia, pero sí podemos enjuiciar a un civil que injurie e irrespete, que llame a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a rebelarse contra el orden constitucional y la autoridad; sí podemos abrir un juicio a aquellos que estén agrediendo, destrozando cuarteles, fortalezas, equipamiento militar, todo eso está establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar”, explicó.

Añadió que delitos como esos, que han sido cometidos en sedes de instituciones militares como la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en La Carlota, Caracas, forman parte de un plan orquestado por fuerzas imperiales.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está levantada de pie con líderes militares con profunda convicción y principios constitucionales; la Fuerza Armada está al servicio de toda la nación y allí estaremos protegiendo al pueblo garantizándole la paz a la República”, enfatizó.

