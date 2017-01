Parlamento venezolano solicitará cronograma de elecciones regionales

El parlamentario dijo, según una nota de prensa, que harán esta petición al Consejo Nacional Electoral (CNE, Poder Electoral), porque "tiene una mora" en la convocatoria de elecciones regionales.



El diputado, citado en el escrito, indicó que durante esta semana se discutirá en el Legislativo un acuerdo de "rescate al sufragio", sobre el "derecho inherente y consagrado en la Constitución a todos los venezolanos".



El pasado 18 de octubre, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que las elecciones de gobernadores y alcaldes se realizarán en el primer y segundo semestre de 2017, respectivamente, postergando las elecciones locales que, según mandato constitucional, deberían haberse celebrado a finales de 2016.



La Constitución venezolana establece que cada cuatro años se deben elegir a gobernadores y las últimas elecciones a gobernaciones se realizaron en diciembre de 2012.



Por otro lado, González se refirió también hoy a la presentación del informe de gestión del jefe de Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e indicó que el Legislativo hará "un debate serio" para evaluar "la gestión de Nicolás Maduro durante el 2016, cuenta que debió presentar ante la Asamblea como establece la Carta Magna".



"Y no frente a unos magistrados cómplices que sólo sirven para aplaudir un Gobierno fracasado", agregó.



En ese sentido, señaló que los diputados "están llamados a revisar las cuentas de lo que se aprobó por esta Asamblea en la Ley de Presupuesto 2016".



Asimismo, dijo que "de salir en Gaceta el nuevo decreto de emergencia (económica) 2017", firmado el domingo por el jefe de Estado, la AN debatirá y fijará "posición al respecto", pues según dijo, "en Venezuela no se puede seguir gobernando a través de decretos".