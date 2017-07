Participantes en simulacro de elección constituyente deben reportar su voto

EFE

Los participantes en el simulacro de las votaciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro deberán enviar un mensaje de texto indicando que ya estuvieron en el ejercicio de hoy y también pasar su "carnet de la patria" por puntos de control.



El dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez dijo en rueda de prensa que en este simulacro es importante que se cumplan algunos aspectos que tienen que ver con que los que acudan a los centros de votación "envíen un mensaje de texto con su número de cédula al 2406".



Indicó que esta acción se realiza para que "se les informe de manera clara cual es el centro de votación en el que les corresponde sufragar el próximo 30 de julio y también cuál es el sector por cual cada uno y cada una de los votantes podrá sufragar el próximo 30 de julio".



Además han sido instalados varios puntos en los centros de votación en los que un grupo de personas "de la juventud constituyente" estará "capturando con los teléfonos celulares el código QR del carnet de la patria", lo que, aseguró es una "herramienta fundamental" de cara al 30 de julio cuando se harán las elecciones.



"Ya llevamos cientos, varias decenas de miles de códigos QR leídos de manera centralizada en nuestra sala de cómputo", dijo al referirse a esta tarjeta que el chavismo empezó a exigir a los ciudadanos desde principios de este año para llevar un control sobre quien ha sido beneficiado con programas sociales, según el Gobierno.



Rodríguez también se pronunció sobre la consulta popular organizada por la oposición venezolana que se realiza hoy en el que se pregunta a los ciudadanos si están o no de acuerdo con que sea elegida una asamblea constituyente.



Apuntó que esa actividad es solo "una consulta interna que está haciendo el partido MUD (alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática)" y que el resultado "no se va a poder saber nunca realmente cuál fue".



"Es una consulta interna, insistimos en que transcurra de manera pacífica, pero no hay forma de saber qué es eso (...) nadie va a poder hacer ningún proceso de verificación", dijo al criticar este referendo.



Estos procesos electorales se realizan en medio de un escenario de protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace más de cien días y que han dejado 94 fallecidos, cientos de heridos y detenidos.