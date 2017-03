Partido Copei "en batalla" por validarse pese a "dificultades"

El dirigente copeyano Nelson Chitty La Roche dijo en rueda de prensa que el partido solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) cambiar su fecha de validación, con lo que no coincidiría con el también tradicional Acción Democrática (AD) petición a que no respondió el organismo lo que se tradujo, dijo, en desmovilización.



"El partido socialcristiano Copei está en batalla, es cierto que hubo dificultades y las hay aún hoy como resultado del silencio que ofreció la directiva del CNE ante una solicitud que hemos hecho para (...) cambiar la fecha de validación", dijo Chitty La Roche.



Cabe recordar que en 2015 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió la suspensión temporal de la directiva de Copei y nombró nuevos representantes, lo que fue interpretado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como un intento del chavismo de introducir infiltrados en la coalición.



La MUD decidió entonces la expulsión de Copei de la alianza para evitar contratiempos con la directiva nombrada por el TSJ de cara a las elecciones parlamentarias que estaban por celebrarse entonces.



Chitty La Roche, dirigente de Copei desde hace unas cuatro décadas, confió en que "los copeyanos que eran, los que son y los que serán" validen la existencia de este partido de 71 años pese a los problemas que ha enfrentado en los últimos años.



"Copei está siendo perseguido desde hace tiempo por el Gobierno y el país lo sabe, nos enrarecieron completamente el ambiente con un asunto judicial que no acaba de resolverse pero acá estamos, consecuentes", comentó.