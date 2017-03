Pedro Carreño: Ningún partido ha logrado la validación

11:05 AM El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó al diario Los Andes que "ningún partido político ha validado su militancia"

Agencias

Puerto La Cruz.- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño, afirmó al diario Los Andes que "ningún partido político ha validado su militancia", ya que deben esperar para verificar que no haya personas que hayan firmado dos veces.

“Ninguno lo ha logrado, no son los partidos los que dicen si lograron o no la validación. Hay que darle revisión a lo consignado. Pudiera ser que una persona firmó por Acción Democrática, Primero Justicia o Voluntad Popular (...) Puede que haya menores de edad, muertos, no inscritos en el ente comicial, tú sabes que ellos meten todo eso”, explicó.

Agregó "piensa mal y acertarás. Me pregunto ¿Será que ellos están preparando el terreno para generar un caos en el país para cuando el CNE les anuncie que no validaron?".

Los partidos de oposición avanzan en el cronograma de validación impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).