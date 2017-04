PJ acusó a 37 funcionarios públicos de torturar dirigentes

"Hay una lista de más de 37 funcionarios (...) del Sebin (servicio de inteligencia), del Cicpc (policía científica), del tribunal décimo de control (de Caracas) que son responsables, con nombre y apellido y con su cédula, de un Gobierno torturador", aseguró el diputado Juan Miguel Matheus, en una rueda de prensa.



Las autoridades venezolanas detuvieron el jueves a José y a Alejandro Sánchez, dos hermanos gemelos dirigentes de PJ, partido en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles.



Dos días después, el diputado y directivo de PJ en Caracas Tomás Guanipa indicó que los jóvenes fueron "torturados" por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para, afirmó, "incriminarlos en hechos que no ocurrieron" y para "obligarlos a grabar vídeo incriminando a dirigentes y diputados de PJ".



Ante esto, Matheus señaló que todos los funcionarios "de cualquier rango (...) que hayan participado en el cohecho de la tortura de Alejandro Sánchez, van a responder aquí en Venezuela y fuera de Venezuela por esa violación de derechos humanos".



"Hay que decir que nuestra Constitución no permite que se puedan alegar órdenes superiores para proseguir a la tortura o para violar los derechos humanos", agregó.



Primero Justicia resaltó que ya ha denunciado "esos tratos crueles e inhumanos" ante el Alto Comisionado de la Naciones Unidas y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).



En ese sentido, informó que este lunes acudirán a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía venezolana "para que se den cuenta de la tortura de Alejandro Sánchez", y, además, a la Dirección de Tratos Inhumanos y Crueles de la Defensoría del Pueblo.



"Para que se den cause a las investigaciones", añadió.



Estas denuncias las harán a pesar de que aseguran que en el país caribeño "no hay separación de poderes".



"Todo esto es el agotamiento de la vía interna para que Néstor Reverol (ministro de Interiores) pueda pagar internacionalmente por estos tratos inhumanos, por esta tortura al morocho Sánchez, y para que Nicolás Maduro sepa él también que es el responsable último", dijo.



Por su parte, Reverol indicó el viernes a través de Twitter que los organismos de seguridad habían "propinado un duro golpe al terrorismo de la derecha venezolana" al detener a estos hermanos quienes, afirmó, "organizaban actos terroristas y atentados contra la paz del país".