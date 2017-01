PJ: gobierno busca ilegalizar a la MUD para evitar comicios

José Luis Carrillo

Caracas.- El secretario general de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, advirtió ayer que el Gobierno busca ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido político y obstaculizar la renovación de las organizaciones de la oposición con el objetivo de convocar a unas elecciones regionales donde “solo participe el oficialismo”.

“Ha habido reuniones de alto nivel en el Gobierno explorando la posibilidad de convocar un proceso electoral donde la MUD, coalición que ha tenido la mayor cantidad de votos en la historia del país, sea ilegalizada y bajo un esquema de trabas, utilizando la Sala Constitucional e imposibilitar la legalización de los partidos”, explicó el dirigente de la tolda aurinegra en rueda de prensa.

Resaltó que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció en octubre de 2016 que las elecciones de gobernadores se realizarían a finales del primer semestre de 2017.

Cabe recordar que el pasado miércoles el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló que la oposición, aunque pidió elecciones no tenía partido para ir a ellas.

“La presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año. Pero ojo escuálidos ustedes no tienen partido. La MUD le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”, dijo Cabello.

En cuanto a los partidos, el máximo organismo comicial solicitó a principios de 2016 enviar los nombres de sus autoridades para iniciar el proceso de renovación.

“Quieren llevarnos al esquema nicaragüense, donde todas las elecciones sean entre ellos mismos y no se consulte de verdad al pueblo; pero Venezuela no es Nicaragua, aquí los venezolanos están acostumbrados a votar y decidir el rumbo y el futuro del país, así que no se equivoquen, nosotros exigimos a Maduro, a Tibisay Lucena y a todo el Gobierno que convoquen de una vez elecciones en el país”.



Guanipa recalcó que el CNE anunció que para febrero del presente año se estarían realizando las elecciones primarias de los bloques.

“Este Gobierno no quiere elecciones porque tiene miedo a lo que el pueblo dirá sobre la gestión nefasta de Maduro”, apuntó el dirigente.

Concentración

Mientras, el abogado constitucionalista Hermann Escarrá afirmó ayer que las elecciones de gobernadores deben realizarse en este 2017.

“No existe ningún tipo de obstáculo constitucional ni legal, aunque yo no soy un técnico (para realizar las elecciones)”, dijo Escarrá durante una entrevista de televisión.

En este sentido, el jurista llamó a los dirigentes de la oposición a esforzarse por la convocatoria a los comicios.

Indicó que el llamado a un referendo revocatorio no está anulado sino suspendido y pidió esperar un pronunciamiento definitivo del TSJ.

“(La oposición) debería concentrarse en la elección de gobernadores; producir las movilizaciones, acciones jurídicas que tengan que producir”, recalcó.

A su juicio es fundamental para el Estado venezolano y la gobernabilidad del país, la realización de las elecciones de gobernadores.

Retraso

El representante de la MUD ante el CNE, Vicente Bello, aseguró que las elecciones regionales no podrán realizarse en el primer semestre de este año debido a que el CNE no ha iniciado la convocatoria. “La experiencia nos dice que los lapsos no dan. Antes de que finalice el mes de junio no se podrán realizar”, afirmó Bello a un diario de circulación regional.

Alerta

La Red Electoral Ciudadana (REC) exhortó al CNE a publicar el cronograma para los comicios de gobernadores y alcaldes pautadas para este año y realizar operativos especiales para la inscripción y actualización del Registro Electoral “en aras de retomar la vía democrática” .