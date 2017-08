Presidente Nicolás Maduro: en Venezuela "no existe" el Poder Legislativo

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el Poder Legislativo que actualmente controla la oposición, "no existe", y que no tiene ningún tipo de influencia política, económica o social al tiempo que señaló que es la Asamblea Nacional Constituyente, conformada por oficialistas, la que legisla.



"En Venezuela ese Poder Legislativo no existe, no tiene ninguna influencia hoy por hoy en la vida política, económica y social de Venezuela", dijo Maduro durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.



Señaló que es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa el pasado 30 de julio y conformada solo por personas leales al Gobierno, la que se ocupa de dictar decretos "de fiel y obligatorio cumplimiento nacional" y de crear y modificar leyes.



Asimismo, indicó que "el viejo Parlamento burgués" imponía a su Gobierno "un conjunto de sabotajes permanentes, de trabas, de bloqueos" y "de trancazos económicos" pero que eso "ya se acabó" gracias a que ahora opera la Asamblea Constituyente.



"La ANC va a acompañar y va a jugar un papel clave en los anuncios y acciones que arrancaremos muy pero muy pronto en la lucha nacional contra la inflación inducida y otras anomalías importadas de la guerra económica", dijo al mencionar la guerra que asegura hace el sector privado y opositor para desestabilizar a su Gobierno.



"El Poder Legislativo, la Asamblea Nacional (Parlamento) que está en una situación de desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha fracasado en el transcurso de un año y 8 meses de funcionamiento y que está allí, en una situación extraña, existe pero no existe, es una situación extraña, medio fantasmagórica", agregó.



Indicó que en el estatuto de interno de la Asamblea Constituyente se estableció su funcionamiento por dos años y "ha decretado el funcionamiento armónico y la cooperación con los poderes constituidos".



Señaló que los poderes constituidos en Venezuela son el Poder Ejecutivo que él preside, el Poder Electoral, dirigido por Tibisay Lucena; el Poder Ciudadano, presidido por el nuevo fiscal general, Tarek Saab; el Poder Judicial, con el presidente del Supremo, Maikel Moreno al mando; y el "fracasado" Poder Legislativo.



Dijo que los diputados opositores "pegan cuatro gritos y los cuatro gritos se escuchan en el mundo y salen todos los presidentes de la derecha a pegar cuatro gritos con ellos" pero que en realidad el Legislativo "no existe".



El viernes pasado la ANC oficialista aprobó arrogarse las competencias del Parlamento opositor, lo que ha sido rechazado no solo por el antichavismo sino también por más de una docena de países del continente y varias naciones europeas.



El Parlamento ha asegurado que se mantendrá operativo y ha denunciado que esta acción de la ANC de despojarlo de sus funciones tiene que ver con una supuesta estrategia del Ejecutivo para burlar el control parlamentario necesario para la aprobación de nuevos acuerdos económicos a escala internacional.



Con todo, el chavismo insiste en que el Parlamento no ha sido disuelto.