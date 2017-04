Presos políticos llamaron a protestar pacíficamente

Redacción web / El Nacional

Caracas.- Los presos políticos recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide llamaron a la sociedad venezolana a protestar pacíficamente contra la “dictadura disfrazada de democracia” del presidente Nicolás Maduro, al considerar que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) demostraron el autoritarismo del Ejecutivo nacional y del Poder Judicial. Así lo informó el equipo periodístico de El Nacional en su portal web.

“La República ha sido asesinada y se ha instaurado la dictadura oficialmente y ante ello no nos queda otra alternativa que convocar a todos los venezolanos para desobedecer cualquiera de las decisiones del TSJ que violen la Carta Magna y asumir la calle como el camino para conquistar la democracia, la libertad y la paz de Venezuela”, señala un comunicado enviado a la redacción de El Nacional Web el pasado fin de semana.

Los firmantes, entre ellos Yon Goicoechea, Daniel Ceballos y Renzo Prieto, indicaron que las exigencias de los manifestantes y ellos son la realización de elecciones y el respeto a la Carta Magna.

El comunicado completo

Durante 18 años hemos vivido en una dictadura disfrazada de democracia, se han cometido errores que han permitido que hoy se consolide un tirano en Miraflores producto de un auto-golpe utilizando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como arma aniquiladora de la voluntad popular expresada en las urnas electorales el 6 de diciembre del 2015.

Al insistir en un supuesto desacato por parte de la Asamblea Nacional (AN) y mantener a Nicolás Maduro con poderes especiales que corresponden a la AN, que el TSJ asuma roles legislativos a pesar de la coherente y oportuna intervención de la fiscal general de la República, donde dejó claro la violación de la Constitución por parte del TSJ y de Maduro. Ya el mismo Poder Judicial y Maduro dejaron claro que no hay intención de restituir el orden constitucional ni mucho menos sacar a Venezuela de la crisis.

Ningún régimen puede pretender ser la autoridad legítima si no respeta la voluntad de todo el pueblo; nuestro pueblo ha sido despojado de su derecho a elegir libremente y a decidir el futuro del país mediante el voto como lo establece la Constitución, así como nos ha quitado el derecho a la libertad, a la democracia y a la paz.

Este sistema fue impuesto por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSVU), tolda de gobierno que es dirigida por quienes, fundados en la injusticia y desigualdad, han dejado claro que nuestro país jamás será ni próspero ni libre. Nosotros tenemos claro que los venezolanos no viven en igualdad, no gozan de las libertades y sus derechos producto de un Estado democrático, basado en la voluntad de todos sin distinciones de partidos o color político, del respeto a la manera de pensar, de la raza, el sexo o la creencia de cada uno... Nosotros, los prisioneros políticos y perseguidos que vivimos el horror de las mazmorras, estamos con ustedes Venezuela, nosotros hemos tenido la esperanza y tuvimos la oportunidad que nos dio la vida para ponernos al servicio de nuestro país, bajo nuestra propia y humilde contribución a la lucha por la libertad. Motivo por el cual hoy estamos tras las rejas.

La República ha sido asesinada y se ha instaurado la dictadura oficialmente y ante ellos no nos queda otra alternativa que convocar a todos los venezolanos para desobedecer cualquiera de las decisiones del TSJ que violen la Carta Magna y asumir la calle como el camino para conquistar la democracia, la libertad y la paz de Venezuela. Es por ello que:

1- Llamamos a la unidad nacional de todos los sectores democráticos del país: Los partidos políticos que están dentro y fuera de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los sindicatos, los gremios y colegios de profesionales, las universidades, los estudiantes, los empresarios, los campesinos, los artesanos, los buhoneros, las amas de casa, la iglesia... a movilizarse pacíficamente y constitucionalmente en cada estado, ciudad, pueblo, comunidad, barrio; todos unidos en un solo objetivo.

2- Exigir la salida de Nicolás Maduro y con ello se restituya el orden constitucional.

3- La convocatoria a un proceso de elecciones para que mediante la vía del voto se puedan dirimir las diferencias y encaminar a Venezuela en la vía democrática, libertaria y de progreso. ‎

4- Mantenerse en resistencia en la calle pacíficamente y de manera constitucional de forma indefinida hasta haber logrado la salida definitiva del régimen dictatorial.

5- Todos en la calle con una sola bandera Venezuela.

6- Caminar de la mano con la comunidad internacional (Organización de Estados Americanos, Unión Europea, Organización de Naciones Unidas, Mercosur) ‎y exigirles a los países del mundo a pronunciarse y tomar acciones contundentes contra quienes han instaurado abiertamente una dictadura en Venezuela.

Nada puede ser mejor a la libertad porque con ella está la oportunidad de tener una vida de progreso, de Felicidad y en Paz‎. Hoy nuestro compromiso con ustedes ciudadanos de Venezuela está intacto. Somos hijos de la democracia y como tal ha llegado el momento de que luchemos y nos neguemos a vivir sometidos a la narco-dictadura.

Venezuela no nos sometamos y asumamos la lucha con todos los medios posibles que tengamos a nuestro alcance en defensa de nuestra libertad, nuestro futuro y de nuestra propia vida. No es momento de retroceder, es momento de avanzar y definitivamente liberar a Venezuela unidos en la acción.

¡A nuestra dirigencia política de oposición hay un solo camino y es del lado de los ciudadanos que hoy gritan cambio Ya!

‎Dios bendiga a Venezuela y la proteja en estos momentos tan difíciles y definitivos para todos.

Atentamente los presos políticos del Sebin-Helicoide. ‎

Andrea González. Betty Grossy

Gregory Sanabria. Dany Abreu

Juan Giraldo. Leonel Sánchez

Ronny Navarro. Carlos Pérez

Alejandro Zerpa. Jhosman Paredes

Víctor Ugas. Dip. Renzo Prieto

Yon Goicochea. Villca Fernández

Daniel Ceballos José V. García