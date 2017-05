Ramos Allup: Si hacen la constituyente como dice la Constitución, nosotros iríamos felices

01:59 PM En el programa Vladimir a la 1 de Globovisión, el dirigente opositor consideró que "Los cambios económicos, sociales y políticos no necesitan ninguna constituyente"

Vía Globovisión

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henry Ramos Allup analizó este miércoles las implicaciones de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente de la República Nicolás Maduro.

En el programa Vladimir a la 1 de Globovisión, el dirigente opositor consideró que "Los cambios económicos, sociales y políticos no necesitan ninguna constituyente", puesto que, de la situación del país solo se sale activando el aparato productivo.

"Nadie en su sano juicio puede aceptar con elecciones vencidas como la de Gobernadores, una Constituyente que necesita otro proceso electoral, simplemente no se quieren contar", argumentó.

En ese sentido, Ramos Allup rechazó que funcionarios del Gobierno digan que no no van a modificar la Constitución. "Eso no es así".

“Si estas proponiendo una reforma porque no lo haces por reforma y los haces como Constituyente, porque la reforma se discute en la Asamblea Nacional, y ellos ya no tienen el control”, aseveró.

Al ser cuestionado sobre las condiciones de la Unidad para asistir al proceso Constituyente, el diputado comentó: "Si hacen la constituyente como dice la Constitución, nosotros iríamos felices, pero solo están haciendo lo que ellos dicen, para ganar como le de la gana".

Asimismo, repudió el planteamiento que ha hecho el Gobierno sobre la Constituyente, "¿Cómo pretenden que aceptemos una Constituyente que plantean como una asamblea del Psuv?", cuestionó.

Justicia militar

Algunos civiles han sido juzgados ante tribunales militares, situación que consideró "gravísima", puesto que, consideró lo hacen porque no han tenido la respuesta que quieren de la jurisdicción civil

"La militarización de la justicia es gravísimo, lo hacen porque estos delitos en la jurisdicción civil no han recibido la respuesta que el Gobierno espera. El tribunal militar es solo para juzgar delitos militares y punto. Así lo dice la Constitución", afirmó.

“El delito militar cometido por un civil, se juzgan el tribunales civiles, más nada, en ningún caso los civiles pueden ser juzgados en tribunales militares”.

Manifestaciones

Ramos Allup habló sobre las convocatorias que ha hecho la Unidad, y consideró que han sido un éxito porque "Hemos logrado presión en defensa de nuestros derechos. Yo no voy a decir que el gobierno se debilita porque estemos en la calle, pero si funcionan porque el gobierno se fatiga al reprimir tanto a la oposición, “eso fatiga, eso agota”.

Agregó que las movilizaciones son el "recurso pacifico y democrático para protestar por alguna acción de gobierno", sin embargo, aceptó los riesgos que estas manifestaciones significan para la población.

"Estamos ejerciendo muchos riegos porque este no es un Gobierno democrático", además, rechazó que los civiles detenidos durante las protestas sean llevados a tribunales militares.

"Los detenidos son arrojados a la jurisdicción militar para tener menos defensa de la que tienen. La ciudadanía se moviliza día tras día para exigir sus derechos. Se van a seguir haciendo porque es la única manera de ejercer presión", manifestó.

El parlamentario aseguró que no le sorprenden las declaraciones que realizan los dirigentes oficialistas, en especial, las palabras de Pedro Carreño, quien aseguró que las UBCH están para defender al pueblo. "Eso es terrorismo en todos los sentidos".

Por último, sobre la utilización heces fecales contra los funcionarios de orden público, Ramos Allup catalogó como una "ridiculez" que aseguren que es una arma bioquímica.

"Es un ridiculez, yo no apruebo que lancen gas lacrimógeno, perdigones, piedras y excremento pero es una reacción de la gente a la represión desmedida del gobierno, no analicemos las consecuencias, analicemos las causas", sentenció.