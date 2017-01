Rector cree que CNE puede incumplir cronograma para los comicios

"Cada día que pase sin que el CNE de una vez aclare esta incertidumbre pudiéramos estar nosotros en un supuesto de que el propio organismo no va a cumplir con el calendario que aprobó el año pasado", dijo el rector Luis Emilio Rondón a la emisora privada Unión Radio.



Rondón, que es el único rector de los cinco que conforman el directorio del CNE afín al sector opositor, señaló que la preparación de estas elecciones para elegir nuevos gobernadores puede requerir de unos seis meses y que cuando ya está por finalizar enero, aún no se han iniciado estas gestiones., respectivamente, postergando así los comicios regionales que, según la Constitución, debieron celebrarse a fines del año pasado.



Lucena no precisó fechas pero adelantó que la elección de gobernadores se llevará a cabo "a finales" del primer semestre de 2017 y la de alcaldes "en el segundo semestre" de ese año.



Rondón dijo este jueves que "cada día que pasa sin que se convoquen formalmente" estas elecciones se acortan los lapsos para poner en marcha todos los aspectos técnicos y administrativos para que se realicen estas votaciones.



Indicó que "considerando cronogramas anteriores" se observa que la preparación de un proceso electoral como este se extiende por unos seis meses desde que se anuncia la fecha, y la realización de ese anuncio aún no ha sido analizado por el directorio del CNE pues "el punto está diferido en la agenda".



"Uno pudiera decir en el día de hoy el CNE está en deuda con los ciudadanos", agregó.



La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizó una movilización el pasado lunes para exigir que el CNE anuncie el cronograma electoral de este año y, al día siguiente, el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles protestó en una importante vía pública con esta misma solicitud.



A juicio de la oposición, la mayoría de los representantes del CNE, incluyendo a Lucena, trabajan para el Gobierno de Nicolás Maduro y la tardanza en la convocatoria a elecciones supuestamente se debería, según la MUD, a que el chavismo no cuenta con la popularidad suficiente para ganar cualquier votación.