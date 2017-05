Rector Rondón: proceso Constituyente ha avanzado "poco"

EFE

Caracas.- El rector del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros de esa entidad que es crítico con el chavismo, dijo que el proceso constituyente ha avanzado "poco", ya que sus promotores no han presentado las bases de funcionamiento de este mecanismo.

"Al día de hoy es realmente poco lo que puede adelantar el Consejo Nacional Electoral acerca de esta iniciativa", declaró Rondón en una entrevista con el canal privado Globovisión, y señaló que convocar los comicios para gobernadores pendientes desde diciembre pasado contribuiría a aliviar la "tensión política".

El funcionario indicó que están a la espera "de que los propios promotores de la solicitud consignen al poder electoral las bases comiciales", que describió como "los aspectos de funcionamiento" de la Asamblea Constituyente.

Detalló que esas bases definen la "forma de elección de los constituyentistas", cómo sería esa representación, tiempo de funcionamiento de esa instancia, entre otros.

Se trata de "todos los aspectos inherentes al desarrollo de este proceso constituyente", complementó Rondón, para quien "es fundamental que sea sometido a consideración del pueblo venezolano".

El rector advirtió que "el proceso de Asamblea Nacional Constituyente no está activado al día de hoy" y mientras no exista una nueva Constitución, la actual "no pierde su vigencia" y se mantienen "cada una de estas obligaciones que están contempladas en ella".

Facultad exclusiva

En ese sentido explicó que el artículo 347 de la Constitución establece que la convocatoria a una Asamblea Constituyente es "una facultad exclusiva" del pueblo venezolano, "que es el depositario al poder constituyente".

"Sería un contrasentido que en una democracia que se desarrolla participativa y protagónica se avance un proceso constituyente sin la participación del pueblo y sin el protagonismo del pueblo", insistió el funcionario, quien apuntó que la elección de los constituyentes debe respetar el principio de la "universalidad" y mediante la "representación de sectores de la sociedad civil".

El pasado 1 de mayo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a un proceso constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa para lograr la paz y vencer "el golpe de Estado" del que acusa a la oposición.

Rondón se refirió también a la necesidad de que el CNE convoque a las elecciones regionales al advertir que ese organismo "se mantiene en deuda con los venezolanos".

"Abrir el proceso que debió celebrarse desde el año pasado de esta elección regional seguramente contribuiría enormemente a aliviar toda esta tensión política", argumentó.

Señaló que se había anunciado que las elecciones regionales tendrían lugar "dentro del primer semestre de este año", pero observó que ya casi finalizando mayo "nada se dice formalmente acerca de la realización de ese proceso".

Agregó que tampoco se habla de "las elecciones municipales de alcaldes y concejos municipales que está por vencerse en el mes de diciembre".

La oposición convocó desde el pasado 1 de abril a protestas en Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera unas funciones de la unicameral Asamblea Nacional, de mayoría opositora, una decisión que fue revertida luego por ese poder.

Con sus manifestaciones, algunas de las cuales han generado hechos violentos que se han saldado con 47 muertos y cientos de heridos y detenidos, los opositores buscan presionar la convocatoria a elecciones generales en el país.