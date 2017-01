Rodríguez acusó al jefe de obispos venezolanos de "boicotear" el diálogo

EFE

Caracas.- El delegado del Gobierno en la mesa de diálogo venezolano, Jorge Rodríguez, acusó hoy al presidente de la Conferencia Episcopal venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, de "boicotear el diálogo" y dijo que el enviado del papa para estos encuentros, Claudio Celli, ratificó el apoyo del Vaticano.



"Lo que dice monseñor Padrón es el intento de boicotear los diálogos de paz, fracasó usted en el intento de boicotear el diálogo de paz, nosotros nos vamos a mantener en nuestro diálogo de paz, en el avance que han tenido las mesas temáticas", dijo Rodríguez en conferencia de prensa.



Monseñor Diego Padrón consideró el lunes que el diálogo entre el Gobierno y la oposición fracasó e indicó que no estaba "seguro de que el Vaticano o la Santa Sede pueda participar de nuevo en la mesa de diálogo", aunque destacó que no tenía "la información exacta" sobre la decisión.



El obispo venezolano dijo que hacía esta consideración por la carta que envió a las partes a principios de diciembre el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la que, dijo, se preguntaba sobre los resultados del diálogo.



En ese sentido, Rodríguez criticó que el presidente de la CEV haya hecho esta afirmación, porque según dijo, en su encuentro con Celli el pasado 6 de enero, este le "manifestó que el papa Francisco persiste en acompañar el diálogo en Venezuela".



"Es muy curioso, contraproducente y francamente deleznable que representantes de la cúpula eclesiástica venezolana, a través de la Conferencia Episcopal tengan opiniones que de forma absurda, que de forma asombrosa, contradicen lo que ha sido la posición y la palabra del papa Francisco", dijo.



Según Rodríguez, la declaración de Padrón "desvela la profunda conspiración de la jerarquía eclesiástica venezolana contra la paz de Venezuela" y reiteró que "es curioso que monseñor Padrón no sepa algo que (...) es público y notorio y comunicacional".



El también alcalde del municipio Libertador de Caracas reiteró que el Gobierno se mantendrá en el diálogo porque consideran que es la vía para "dirimir" los problemas políticos por los que atraviesa el país.



El diálogo político se inició en Venezuela a fines de octubre pasado y la oposición anunció en diciembre pasado que no participará en nuevas reuniones plenarias hasta tanto el Gobierno no cumpla con los acuerdos establecidos en estos encuentros, entre los que destaca la liberación de opositores presos.